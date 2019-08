Kvindelig løber tog billede af blotter

Østjyllands Politi er særlig taknemmelige over et billede, der er kommet dem i hænde under lidt bizarre omstændigheder.

For en 48-årig kvinde var hurtig på aftrækkeren, da hun var ude at løbe en tur i det nordvestlige Aarhus onsdag formiddag, da hun stødte på en blotter.

På sin løbetur i provinsbyen Ulstrup blev hun overhalet af en bil, og ud steg en mand, der i vejsiden trak bukserne ned og begyndte at onanere foran hende.



Til Ekstra Bladet oplyser Østjyllands Politi, at Istedet for at gå i chok tog kvinden et billede af manden med sin mobiltelefon og noterede nummerpladen på bilen, inden manden stak af fra stedet.

Billedet og nummerpladen gør, at Østjyllands Politi har en god formodning om, hvem gerningsmanden er, og han kan snarligt forvente et besøg.