Kvindelig spejderleder dømt: Kyssede 14-årig dreng

En kvindelig spejderleder blev tirsdag dømt for at have kysset en 14-årig dreng på spejderlejr

En 42-årig kvindelig spejderleder blev i Retten i Næstved tirsdag fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse ved at have kysset en på daværende tidspunkt 14-årig spejderdreng.

Kvinden blev idømt en straf på 14 dages betinget fængsel og en bøde på 8000 kroner. Det skriver sn.dk.

Sad foran bålet

Den kvindelige spejderleder havde i juli måned sidste år haft en flok børn med på spejderlejr. Hændelsen fandt sted, mens mange af spejderne en nat sad tæt sammen rundt om et bål.

Ifølge mediet sad den 42-årige ved siden af drengen, som hun begyndte at kysse på munden og - ifølge drengen - på halsen. Der var både tale om almindelige kys og tungekys.

Den 14-årige kyssede undervejs igen, men kom efter episoden frem til, at han ikke syntes, det havde været rart.

Indrømmede kys

Spejderlederen nægtede sig skyldig og forklarede, at det for hende var almindeligt at kramme og kysse spejderne i panden og på kinden. Hun indrømmede dog, at hun havde kysset drengen på munden, men hævdede at der ikke havde været seksuelle motiver bag kysset, og at der desuden ikke var tale om tungekys.

Ifølge mediet græd kvinden under hele forsvarerens procedure og brød sammen under voteringen. Hun har udbedt sig 14 dages betænkningstid i forhold til, om hun vil anke dommen.