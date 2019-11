Kvindemorder fik ændret sit køn: Er nu overført til kvindefængsel

28-årige svenske Kristoffer blev idømt ti års fængsel for at myrde og partere sin ekskæreste

Da den 23-årige svenske Kristoffer Johansson i 2014 blev idømt ti års fængsel for at myrde og partere sin ekskæreste Vatchareeya Bangsuan, levede han et liv som en mand. Men i dag identificerer den nu 28-årige Kim Johansson sig som kvinde og har skiftet navn til Kim Marie Johansson.

I forbindelse med sit fængselsophold begyndte Kristoffer Johansson nemlig på en såkaldt kønsændring. Og nu har de svenske myndigheder givet ham tilladelse til at afsone resten af sin dom i et kvindefængsel.

Det skriver flere svenske medier heriblandt Aftonbladet og Expressen

Ifølge Aftonbladets oplysninger blev Kim Marie Johansson overført til kvindefængslet Hinseberg i løbet af mandagen.

Myrdet på joggingtur

Historien tog sit udgangspunkt i 2013, da den 20-årige Vatchareeya Bangsuan forsvandt sporløst i forbindelse med en joggingtur i et område nær den svenske by Boden. Politiet indledte efterfølgende en stor eftersøgning i området, hvor man to uger efter fandt den unge kvindes kropsdele spredt rundt omkring i en skov. Nogle af hendes kropsdele blev også fundet i en ødegård.

Efterforskningen viste, at Vatchareeya Bangsuan var blevet myrdet med knivstik og efterfølgende parteret.

Hendes tidligere kæreste Kristoffer Johansson kom hurtigt i politiets søgelys. Han blev blandt andet koblet til forbrydelsen via blodspor. I januar 2014 blev han idømt 14 års fængsel for det brutale mord. Tingsrettens dom blev imidlertid anket, og hovrätten sænkede straffen til ti års fængsel for drab.

I forbindelse med sit fængselsophold ansøgte Kristoffer Johansson, der havde skifte navn til Kim Marie Johansson, om tilladelse til at opsøge sygehuset Karolinska for at få udført et kønsskifte.

Kim begyndte først på hormonbehandlinger, der er den indledende fase til et kønsskifte. I en svensk dokumentar produceret af svensk TV3 forklarede han dengang:

- Jeg har hormonplastre på, der giver mig østrogen. Og jeg får testosteron-blokker, da jeg er gået i gang med en kønsskifteproces, forklarede Kim Marie.

Seksuelt chikaneret

I forbindelse med sit kønsskifte ansøgte Kim Marie også om at få tilladelse til at aftjene resten af sin straf i et kvindefængsel. I ansøgningen forklarede Kim Marie blandt andet, at hun var træt af at blive seksuelt chikaneret af de mandlige indsatte. Hun har også siddet i isolationscelle, fordi hun frygtede for sit eget helbred. Det kan man ifølge Aftonbladet læse i sagsakterne fra Kriminalforsorgen.

I første omgang fik Kim Marie afslag på sin ansøgning om overførsel til et kvindefængsel. Men denne beslutning blev senere ændret til en tilladelse.

Ifølge Aftonbladet fremgår det i Kriminalforsorgens sagsakter, at Kim Marie indsendte en ny ansøgning den 18. oktober med henblik på at blive overført til kvindefængslet 'Hinseberg'. I sidste uge blev ansøgningen bevilget, og ifølge Aftonbladet blev Kim Marie overført til kvindefængslet i løbet af mandagen.

Kim Marie kan i øvrigt allerede blive prøveløsladt 24. januar år 2020 efter kun at have afsonet seks år af sin dom på ti års fængsel.