Kvinder efterlyses for groft tyveri

Politiet lægger nu billeder og video ud med to kvinder, der mistænkes for at have franarret ældre kvinde pinkode og betalingskort og derefter misbrugt begge dele flere steder i København

Københavns Politi efterlyser nu to kvinder i en uopklaret sag om om et groft tyveri mod en ældre kvinde i Valby.

De to kvinder skal have afluret pinkoden til ofrets kreditkort den 15. august 2020, da den ældre kvinde handlede i Valby.

De to kvinder skal derefter have fulgte efter hende til hendens hjem, hvor de bad om et glas vand, og benyttede lejligheden til at stjæle damens betalingskort, mens hun var optaget af at hente drikkevarerne.



Kortet blev efterfølgende misbrugt i Valby, på Vesterbro og på Østerbro.

Håret opsat i knold

Politiet har i forbindelse med efterlysningen valgt at offentliggøre billeder af kvinderne og en videooptagelse, hvor de to mistænkte kvinder opholder sig på de lokaliteter, hvor misbruget skete, samt fra den forretning i Valby, hvor de skal have afluret den ældre kvindes kode.

Den ene efterlyste kvinde beskrives som 35 til 45 år gammel, ikke mere end 1,7 meter høj og kraftig af bygning.

Hun havde i forbindelse med de forbrydelser, hun mistænkes for, håret opsat i en knold og hendes underansigt var dækket af et mundbind.

Kvinderne bar mundbind

Den mistænkte kumpan er i samme aldersgruppe, og var af nogenlunde samme højde og drøjde. Hun havde opsat hår og bar også mundbind.

De to kvinder havde begge håndtasker på sig. Den ene var relativt stor og lys og den anden var forsynet med flerfarvede flæser og påskriften 'Paula's'.

Københavns Politi hører meget gerne fra folk, som mener at kunne genkende kvinderne, eller som ligger inde med oplysninger, der kan have værdi for politiets efterforskning.