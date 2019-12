Kylede kvinde ud af kørestol og stak af med den

En 26-årig mand fra Arizona er blevet anholdt af politiet og sendt bag lås og slå. Det sker, efter at han kylede en kvinde ud af hendes kørestol og forsøgte at stikke af med kørestolen, mens kvinden lå skrigende tilbage.

Episoden fandt sted i sidste måned i et tog i Phoenix. Et overvågningskamera fangede det bizarre optrin.

På videoen kan man se kvinden sidde i toget i sin kørestol. Umiddelbart før toget kører ind på på stationen, rejser den 26-årige Austin Shurbutt sig op og forsøger at køre af sted med både kørestol og kvinde.

Flygter med kørestolen

Men da kvinden holder fast i jernstænger på begge sider af kørestolen, bliver gerningsmanden åbenbart træt af hende. Han vrider kvindens hænder fri og kyler kvinden ned på gulvet i togvognen. Herefter stikker han af med kørestolen.

26-årige Austin Shurbutt. Politifoto

Ifølge flere amerikanske medier og politiets opslag på Facebook, iler flere medpassagerer til for at hjælpe den chokerede kvinde. Ude på perronen støder en passager ind i Shurbutt, hvilket får ham til at opgive kørestolen og stikke af.

Politiet har nu anholdt manden, som i forvejen var efterlyst af politiet. Nu kan han forvente at blive tiltalt for overfald, røveri og kidnapning.

Det er uklart, hvad den 26-årige mand ville med kørestolen.