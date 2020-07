Kylede med maling i nabokrig

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Der er næppe kindkys og smil over hækken hos to naboer i Hinnerup ved Aarhus.

De to er nemlig røget godt og grundigt i totterne på hinanden, efter at den 64-årige mand i søndags klippede hækken ind til den kvindelige nabo.

Hun blev nemlig rasende over, at manden havde klippet hækken uden at aftale højden med hende. Det udløste et voldsomt skænderi, og her stoppede løjerne ikke.

Østjyllands Politi fortæller, at manden natten til mandag fik kastet gråsort maling på husgavl, fliser og nogle liggestole.

- Postkassen blev også smurt ind i mudder, beretter politiet.

Fandt maling i hjemmet

Den 64-årige mand kunne forklare de tilkaldte betjente, at han havde en stærk formodning om, hvem der stod bag hærværket. Betjentene behøvede således ikke at vandre særligt langt, før de kunne afhøre den mistænkte kvinde.

- Den 30-årige nabo erkendte at have været i et skænderi med den 64-årige mand. Men hun nægtede at have begået hærværk, oplyser Østjyllands Politi.

Betjentene besluttede sig for at undersøge kvindens bopæl nærmere. Og her fandt de en bøtte maling, som var blevet åbnet for nylig. Malingen havde da også samme farve som den, der var smidt ind mod naboens hus.

Også andre fund peger på, at kvinden kan stå bag det natlig angreb på hus, fliser og liggestole.

Østjyllands Politi oplyser, at kvinden nu er blevet sigtet for hærværket.

Politiet ønsker ikke at oplyse den nærmere adresse, hvor genvordighederne har fundet sted.