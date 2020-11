Kyler uvurderlig dansk statue i havnen

En gruppe, der kalder sig Anonyme Billedkunstnere, har fjernet en uvurderlig buste af Frederik V fra Kunstakademiets festsal på Charlottenborg og smidt den i havnen, hvor den er ødelagt.

Ifølge en tekst og en video, der er lagt på hjemmesiden idoart.dk fredag, er det sket for 'at italesætte de måder, hvorpå kolonitiden er usynliggjort' på, selvom den 'stadig har direkte konsekvenser for minoritetsgjorte mennesker'.

Weekendavisen har beskrevet episoden, og fredag har Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, politianmeldt den.

- Dette her er ikke en happening, det er vandalisme. Der er ingen her i landet, der har ret til at vandalisere vores allesammen historie.

- Vi kan debattere og diskutere vores historie. Men når man tyer til vold, hærværk og vandalisme, så skal det selvfølgeligt retsforfølges. Endda hårdt, siger han.

Der er tale om en buste i gips udført af den franske billedhugger Jacques-François-Joseph Saly, der levede fra 1717 til 1776.

Han blev i 1754 udnævnt til leder af kunstakademiet, der blev grundlagt under netop Frederik V. Busten var del af arbejdet forud for rytterstatuen på Amalienborg Slotsplads.

- Det var ikke bare en hvilken som helst buste, det var et originalt forarbejde til rytterstatuen på Amalienborg Slotsplads - internationalt set formentlig det væsentligste kunstværk i Danmark fra perioden.

- Så væsentligt, at det er meningsløst at sætte en økonomisk værdi på værket, skriver museumsinspektør ved Bornholms Museum og ekspert i kulturhistorie Jakob Seerup på Facebook.

Morten Messerschmidt siger, at han er tilhænger af, at historien bliver mere belyst.

- Vi skal dyrke både glansbillederne og de mørke sider af vores historie meget mere. Men derfor skal vi heller ikke rive statuer ned. Vi skal nærmere sætte flere op.

- Og så gerne sætte flere forklarende tekster op omkring statuerne, siger han.