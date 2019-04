Kynisk hjemmehjælper: Narrede ældre mennesker for millioner kroner

To lejligheder i Dubai, tre ejendomme i England og dyre ferier.

Det er, hvad en engelsk hjemmehjælper har brugt 'sine' penge på, efter at hun narrede ti ældre mennesker til at give hende deres penge.

Den historie bringer flere britiske medier, heriblandt Metro.uk.

Uhyggeligt mord: Kvinde dræbt af 'falsk' Uber-chauffør

Diana Turner arbejdede til dagligt som hjemmehjælper og var tilknyttet flere bosteder for ældre mennesker i England.

I 2006 begyndte hun at narre de mennesker, som havde allermest brug for hendes hjælp.

53-årige Diana overtalte ti ældre til at overføre penge til hendes bankkonto og bruge deres hævekort til at hæve mange tusinde kroner, som Diana brugte på fornøjelser.

Se også: 20-årig voldtog nabo: Tilbød at slå græsset

De skamløse svindelnumre stod på i over ti år, og Diana Turner endte med at fuske sig til over otte millioner kroner. De mange penge valgte den engelske kvinde at investere i dyre boliger i Dubai og England. Desuden tog hun på meget dyre ferier og købte en campingvogn til en halv million kroner.

Politiet fik færden af den skruppelløse kvinde, da chefen fra det plejehjem hvor flere af de ældre mennesker boede, fortalte at de pludselig havde mistet mange af deres penge.

Diana Turner blev anholdt af det lokale politi og sigtet for bedrageri.

Se også: Pædofil besvimede i retten: Idømt 260 år

Hun står til syv års fængsel.