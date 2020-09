Kynisk røveri: Truede 85-årig kvinde med koben

En 85-årig kvinde var lørdag aften udsat for trusler med et koben under et hjemmerøveri i Korsør. Den uidentificerede mand forlangte penge efter at være trængt ind i kvindens stuelejlighed.

Det oplyser Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

Manden overraskede den kvindelige pensionist i hendes bolig i Fasanhaven omkring klokken 21.37. Han gennemrodede lejligheden, og stak derefter af med et mindre kontantbeløb.

- Hun er selvfølgelig omtumlet, men efter omstændighederne er hun ved godt mod, siger Søren Ravn-Nielsen, vicepolitiinspektør i Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, og forklarer, at det var kvinden selv og en nabo, der ringede 112.

Mørkt klæde for munden

Hjemmerøveriet foranlediger nu politiet til at udsende en efterlysning af gerningsmanden ud fra kvindens beskrivelse.

Han skulle være 20 til 30 år, op til 1,80 meter høj og mørkt, halvlangt tilbagestrøget hår, og under røveriet i Korsør bar han blandt andet en rød sweater uden påtryk og sorte 'Nike Air'-sko. Han havde et mørkt klæde for munden og handsker på hænderne.

Manden forlod gerningsstedet i løb, og kørte derefter videre i et hatchback-køretøj med retning mod Halskovvej.

Bilen drejede derefter mod nord.

Politiet vil meget gerne i kontakt med vidner, der kan bidrage med oplysninger om manden eller gjort iagttagelser, der kan have betydning for sagens efterforskning.

Der vil dagen igennem blive foretaget afhøringer i det lokale boligområde.