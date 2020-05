Lå på lur i tre uger: Nu er de anholdt

I flere uger har Midt- og Vestjyllands Politi ligget på lur og ventet på at knalde en gruppe serbiske tyve. Nu er de anholdt

Nogle gange er tålmodighed en dyd. Også når det gælder politiets arbejde.

Det har Midt- og Vestjyllands Politi måttet sande i en sag, hvor de netop har fået et gennembrud og anholdt tre serbiske mænd.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Mændene har i flere uger hærget i Midt- og Vestjyllands Politis kreds med en bølge af tyverier, men har også lavet ugerninger i Sydøstjylland og på Fyn.

Og så fik politiet nok. Derfor lå de på lur i to-tre uger for at samle til bunke, så sagen var stor nok til, at de serbiske mænd skulle fremstilles i grundlovsforhør.

I mere end 14 dage har forskellige betjente kunnet observere, hvordan de tre mænd har stjålet alt fra æg til pantflasker.

- Vi vil gerne samle nok sammen, så vi kan anholde dem, putte dem i fængsel og smide dem ud af landet, sagde politikommissær Poul Fink i sidste uge til Vejle Amts Folkeblad.

Og det lykkedes.

Tre mænd på henholdsvis 19, 28 og 53 år er blevet anholdt og blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for 11 forhold af tyverier fra gårdbutikker, to villaindbrud, tyveri fra bil samt fire forhold af tyveri af hjulkapsler, skrot og pantflasker.

Alle tre blev varetægtsfængslet i fire uger.