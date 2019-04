Lå på spor før påkørsel: Ingen opdagede ham

I 14 minutter lå en 18-årig mand på sporet på Allerød Station, før et tog ankom til stationen og påkørte ham. Der var enkelte andre på perronen i tidsrummet mellem klokken 5:43 og 5:57, men ingen af dem bemærkede tilsyneladende den unge mand i sporet.

Det fremgår af havarirapporten, som Havarikommissionen har udarbejdet om dødsulykken, der skete 11. november sidste år klokken 5.57.

Gennemgang af videomateriale fra stationen viser den unge mand på perronen allerede klokken 05:23, hvor han gik usikkert rundt og til sidst satte sig i et læskur i perronens sydlige ende, hvor det så ud som om, han var faldet i søvn.

Han reagerede ikke, da et S-tog ankom til perronen klokken 5:37, og fire minutter senere ankom to personer på perronen, hvor den ene tilsyneladende uden held forsøgte at få kontakt med den unge mand. Kort tid derefter gik de igen, fremgår det af rapporten.

Herefter kan man se den unge mand rejse sig og gå lidt rundt på perronen med usikker gang, hvorefter han gik direkte mod perronkanten og faldt ned i sporet.

Han blev påkørt af det næste tog, og herefter er der ingen oplysninger om, at den unge mand blev observeret, før han blev fundet klokken 11.35 250 meter syd for perronen.

Det var en lokomotivfører, der observerede 'noget' ligge ved sporet kort efter Allerød station og meldte det til Banedanmark. Det næste tog, som kørte mod nord, mente, at der var tale om en person, og politiet blev tilkaldt.

Havarikommissionen finder ikke ud fra de foreliggende oplysninger, herunder videomaterialet, grundlag for at foretage yderligere sikkerhedsmæssige undersøgelser af ulykken.

