Lade i flammer: - Vi arbejder på livet løs

En lade står mandag aften i flammer i Rettestrup ved Næstved, men det er endnu uvist, hvordan den kraftige brand er opstået.

Brandvæsnet er talstærkt til stede og er i gang med at få slukket branden.

- Vi arbejder på livet løs derude, fortæller vagtchef Kent Edvardsen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Branden er opstået i en lade, som bruges til at opbevare maskiner.

Branden er under kontrol, og politiet oplyser i et tweet, at der ikke er fare for personer, dyr eller øvrige bygnigner.

Opdateres...