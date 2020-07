Læge anklaget: Bedøvede kvinde før oralsex

En læge fra Djursland tvang sig i tre tilfælde til oralsex med en kvinde, som blev holdt fast mod sin vilje.

Han skal i to af tilfældene have forgrebet sig på kvinden, efter at han forinden havde givet hende et bedøvende stof.

Og da kvinden ville anmelde forholdene til politiet, truede lægen kvinden på livet til at trække anmeldelsen tilbage.

Det er nogle af anklagepunkterne mod en 60-årig læge ved Retten i Randers.

Anklager Birgitte Ernst fra Østjyllands Politi er fredag nået til sine afsluttende bemærkninger i sagen, der har været udsat grundet coronasituationen.

Hun kalder lægen for 'snu', 'manipulerende' og 'dominerende'.

- Han er dobbelt så gammel som hende (den forurettede kvinde, red.), han har ordet i sin magt. Og han manipulerer og dominerer hende, lyder det fra anklageren.

Lægen sidder ved siden af sin forsvarer. Han er kraftigt bygget, iført shorts og en løst hængende hvid skjorte.

To betjente har ham under opsyn.

Den tiltalte har ifølge anklageren tydeligt luftet sin utilfredshed med anklagemyndigheden og politiets efterforskning i sagen.

- Du gør mig syg, skal lægen ved det seneste retsmøde have sagt direkte henvendt til anklageren.

Kvinden, der har anmeldt lægen, har i retten forklaret, at lægen gav hende et sløvende stof.

Hun har også forklaret, at hun ikke ikke kunne ikke få vejret under det seksuelle samkvem.

I et tilfælde kastede hun op, efter at lægen havde fået udløsning, fremgår det af anklageskriftet.

Lægen er også tiltalt for brud på autorisationsloven ved at have udskrevet afhængighedsskabende medicin til kvinden, som han havde det seksuelle forhold til.

- Stort set hver måned i halvandet år har han udskrevet store doser afhængighedsskabende medicin til hende, lyder det fra anklageren.

Selv nægter lægen alle anklagerne mod ham.

Han har forklaret, at han ganske rigtig havde oralsex med kvinden. Men det var ifølge lægen frivilligt og uden brug af tvang.

- Det kan være foregået på en måde, vi andre måske synes forekommer lidt voldsom. Men det er en del af deres sex og samliv, siger forsvarsadvokat Naja Wærness Larsen.

Hun mener ikke, at retten kan fæstne lid til kvindens anklager mod lægen.

- Jeg tror ikke, at hun lyver med vilje. Hun er psykisk syg, og det er hendes sygdom, der er årsag til, at hun antager sig voldtaget. Hun lider af paranoia, siger advokaten.

Hvis de tre dommere og seks nævninger finder den tiltalte skyldig, risikerer han fængsel og frakendelse af retten til at virke som læge.

Der ventes først dom i sagen til august.