Læge dømt for at voldtage patient: Slipper for fængsel

Lægen Shafeeq Sheikh blev torsdag dømt skyldig i at have voldtaget en kvinde, der i 2013 var indlagt på Ben Taub Hospital i Houston, USA, på grund af et astma-udbrud.

Under retssagen indrømmede han at have haft sex med kvinden, men understregede, at kvinden havde givet sin accept.

Kvinden meldte imidlertid overgrebet til hospitalets ansatte, hvor hun fortalte, at en læge kom ind på hendes stue tre gange, hvor han overfaldt hende.

Der gik dog to år, før politiets efterforskere fandt frem til, at der var tale om Shafeeq Sheikh. Det skete på baggrund af en DNA-test.

Det skriver flere amerikanske medier, der citerer den lokale avis Houston Chronicle.

46-årige Shafeeq Sheikh blev efterfølgende fyret og fik inddraget sin autorisation som læge. Under retssagen lagde anklageren vægt på, at han havde udnyttet kvindens tillid i en situation, hvor hun var mest sårbar.

Torsdag blev han så dømt skyldig i voldtægt, men strafudmålingen lød på 10 års prøvetid. Han slipper dermed for at komme i fængsel. Han skal derudover registreres som en sexforbryder resten af sit liv.