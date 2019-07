Læge fyret: Nægtede at kalde transkvinde 'frue'

Lægen mener, han er udsat for diskrimination

En kristen læge har mistet sit job, fordi han nægtede at kalde en 180 centimeter høj mand med fuldskæg for 'frue'. Det strider nemlig imod hans religion, mener han.

Den historie bringer flere britiske medier, heriblandt BBC og The Independent.

Tilbage i juni 2018 var den engelske 56-årige læge David Mackereth i gang med at tage et kursus. Her faldt han i snak med en vejleder, som anså sig selv som en kvinde.

Transkvinden, som ifølge lægen var en granvoksen mand med fuldskæg, ønskede nemlig at blive tiltalt som 'hun', 'hende' eller 'frue'. Men det nægtede David Mackereth at gøre.

- Jeg er kristen, og jeg kunne derfor ikke tiltale ham som en kvinde, fortæller den nu tidligere læge til BBC.

Kort efter episoden blev David Mackereth fyret. Han havde 26 års erfaring som læge.

Ifølge David Mackereth tror han på, at gud har skabt to køn. Og at man er født som en mand eller kvinde - og det kan man ikke ændre på.

Retten

Nu har David Mackereth valgt at gå rettens gang, da han mener, at han er blevet udsat for diskrimination grundet sin religiøse overbevisning.

I retten, hvor flere britiske medier var mødt op, sagde han blandt andet:

'Jeg er modstander af, at jeg skal ændre mit sprog for at tiltale menneskers 'køn'. Det går i mod min sunde fornuft'.

Han bliver støttet af flere kristne organisationer.

Der er endnu ikke faldet dom i sagen.

For nyligt blev en skotsk skoleelev sendt til eftersidning, fordi han også mente, at der findes to køn.

