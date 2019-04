Læge på anklagebænken: Bedøvede kvinder og voldtog dem

Nægter at have bedøvet to kvinder med svær sovemedicin og voldtaget dem

En yngre læge skal mandag efter planen tage plads på anklagebænken i Københavns Byret. Beskyldningerne rettet mod manden er ganske alvorlige.

Sagens anklageskrift beskriver to forhold, hvor manden ifølge politiets opfattelse først bedøvede og efterfølgende voldtog kvinder hjemme hos ham selv.

Anklageskriftet beskriver endvidere, hvordan han filmede de to sexovergreb, der fandt sted i løbet af henholdsvis natten til 27. marts 2018 og natten til 29. april 2018.

Til voldtægterne anvendte lægen ifølge anklageskriftet sovemedicin, som han i ubemærkethed hældte i kvindernes drinks, vurderer politiet.

I forbindelse med efterforskningen af sagen undersøgte politiet lægens mobiltelefon, computer og harddiske, og her viste det sig, at han ligeledes har smugfilmet, hvordan han derhjemme havde sex med fire andre kvinder.

Havde børneporno

Derfor er han også tiltalte for blufærdighedskrænkelse. Desuden er han tiltalt for i et af punkterne om blufærdighedskrænkelse at have videresendt materialet til en ven.

Sagen inkluderer også et forhold, der omhandler besiddelse af børneporno ved at have besiddet 188 pornografiske billeder af personer under 18 år og 88 pornografiske film med en samlet varigheds på 13 timer, 59 minutter og 16 sekunder. Billeder og film var af både kategori 1, 2 og 3, hvor den sidste er særligt grove seksuelle forhold.

Ifølge anklageren i sagen, Søren Harbo, nægter lægen sig skyldig i voldtægtsbeskyldningerne, mens han erkender sagens punkter om blufædighedskrænkelser.

- Det er en frygtelig ubehagelig sag at skulle i retten med en så voldsom tiltale, og det er han selvfølgelig påvirket af, fortæller lægens forsvarer, Janus Malcom Petersen.

Ved det indledende grundlovsforhør i sagen erkendte manden ellers sagen, men siden trak han erkendelsen tilbage:

- Ved det pågældende grundlovsforhør var han under et voldsomt følelsesmæssigt pres, og han forstod ikke helt indholdet af sagens sigtelser. Derfor forstod han ikke de eventuelle juridiske konsekvenser, siger forsvareren, der tilføjer:

- Han har aldrig haft opfattelsen af, at han haft sex med de omtalte kvinder imod deres vilje, sådan som det er beskrevet i anklageskriftet, og derfor har han i realiteten aldrig erkendt sig skyldig i sagen, lyder det fra forsvareren.

Ordinerede medicin til sig selv

Ved det første overgreb anvendte lægen ifølge anklageskriftet sovemedicin af mærket Halcion, som han uretmæssigt havde ordineret til sig selv. Ved den anden voldtægt anvendtes medicin af mærket Scopolamin.

Ved grundlovsforhøret 2. maj i fjor forklarede lægen - en forklaring han ikke længere står ved - hvordan han i det første tilfælde havde haft en date med kvinden på Café Norden, og de endte med at drikke cocktails i hans lejlighed.

– Det var min opfattelse, at vi skulle have sex. Jeg puttede noget sovemedicin i hendes drinks. Jeg tænkte ikke klart og havde det dårligt, forklarede lægen i dommervagten.

Om den anden voldtægt fortalte lægen oprindeligt i dommervagten, at han havde mødt den påvirkede kvinde på gaden. Hun sad på en trappe og tog med til hans lejlighed, hvor han gav hende medicin.

I grundlovsforhøret fortalte lægen, at kvinden blev sløv og kom med ind i sengen, hvor han havde samleje med hende.

Kvinden blev i hans lejlighed til næste morgen, hvor han fortalte hende, at de havde haft sex.

Der er afsat seks dage til behandling af sagen i Københavns Byret.