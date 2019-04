Læge tiltalt for drugrape og video: Kameraerne filmer altid

De kameraer, som en læge ifølge anklagemyndigheden brugte til at optage sex med kvinder uden deres samtykke, var altid tændte.

Det forklarer den 32-årige mand mandag i Københavns Byret på den første ud af i alt ni retsdage, der er afsat til sagen mod ham.

- Jeg har to overvågningskameraer i min lejlighed, som optager videoer, siger han.

Manden er tiltalt for i to tilfælde af have voldtaget kvinder, som han også bedøvede og tog billeder af. Den ene episode skal han også have filmet med sin mobiltelefon.

Men derudover er han anklaget for flere gange at have filmet samlejer, hvor kvinder frivilligt havde sex med ham, uden at de vidste, at det blev optaget.

Det skal han også tidligere have erkendt under afhøringer, påstår senioranklager Søren Harbo. Men det er misforstået, forklarer den tiltalte.

Lægen havde to kameraer installeret i sin lejlighed. Det ene i stuen og det andet i soveværelset.

Normalt fortæller han gæster, at lejligheden er overvåget, og kameraerne står fremme på en måde, så man kan se dem, forklarer han. Det er derfor hans overbevisning, at kvinderne kendte til optagelserne.

- Der er så mange, der går ind og ud af min lejlighed, forklarer den 32-årige i forhold til, hvorfor han har kameraerne i huset.

Mærkværdige fund

Ud over de to kameraer gjorde politiet flere mærkværdige fund, da de ransagede lægens lejlighed sidste år. Her fandt efterforskere også vandpistoler med spor af det bedøvende middel scopolamin.

Senioranklageren kommer ikke ind på, hvilken hensigt lægen havde i forhold til at bruge vandpistolerne. Det er dog kommet frem, at han inden havde stillet spørgsmål om netop dette medikament på drugs-forum.com.

På sitet havde lægen spurgt til, hvilken effekt det havde, når scopolamin blev pustet i ansigtet på folk, og om nogen kendte til det. Spørgsmålet stillede han i ugerne op til, at den første voldtægt angiveligt fandt sted.

Nægter sig skyldig

Ifølge tiltalen skal han have bedøvet en kvinde og derefter voldtaget hende tre gange i løbet af 11 timer i marts sidste år.

En måned efter mødte han så en anden kvinde. Det er anklagemyndighedens overbevisning, at han her puttede scopolamin i hendes vand og voldtog hende.

Han nægter sig skyldig i begge voldtægter.