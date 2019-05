Lægedrab: Politiet ransager sommerhus

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Politiet er i gang med at gennemsøge et sommerhus, hvor den nu fængslede 54-årige mand i sagen om drabet på den 58-årige læge Charlotte Asperud er tilknyttet.

Der er tale om et sort træsommerhus i Nordjælland. Det ligger ca. 30 kilometer fra Charlotte Asperuds bopæl i Tisvildeleje.

Politiet har ingen kommentarer til aktionen, siger Ekstra Bladets reporter på stedet, som oplyser, at også husets flade tag afsøges.

En nabo til sommerhuset fortæller til Ekstra Bladet, at den nu fængslede mand tilsyneladende har levet en isoleret tilværelse i huset.

- Han virkede lidt lyssky. Vi så ham aldrig rigtig. Jeg har aldrig set ham gå rundt i haven eller sådan noget.

- Han er altid kommet sent hjem om aftenen. Så det er det eneste tidspunkt, hvor der har været lys. Men i løbet af dagen har der virket helt øde.

- Det er faktisk ikke så længe siden, at vi snakkede om, at det var mærkeligt, at der næsten aldrig var noget skrald i hans skraldespand, siger hun.

Hun fortæller desuden, at politiet også har bedt om lov til at undersøge naboernes haver med hunde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Tariq Mikkel Khan

Den sigtede 54-årige er sigtet for at have trængt ind i offerets hjem og ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold at have frataget eller aftvunget Charlotte Asperud værdier, hvilket muligvis af ukendte grunde mislykkedes.

Ifølge sigtelsen fik Charlotte Asperud 19-20 slag i hovedet med en stump genstand. Der kan meget vel være tale om et koben, mener anklagemyndigheden.

Den anholdte var i retten i Helsingør under et grundlovsforhør tirsdag formiddag iført en hvid polo-T-shirt, Adidas-sko og sorte bukser.

Efter sigtelsen blev oplæst, ønskede anklageren dørlukning. Begrundelsen gik på, at politiet var på et meget indledende stadie af efterforskningen og skulle have lov til at arbejde i fred på nuværende tidspunkt.

Der er dog ikke mistanke om, at der er gerningsmænd på fri fod i sagen.

Opkald til politiet

Sagen begyndte tirsdag 30. april. Da fik politiet et bekymrende opkald klokken 03.14 fra en person med relation til Charlotte Asperud. De rykkede omgående ud til kvindens hjem.

Der fandt politiet offeret ilde tilredt, og hun blev fløjet med helikopter til Rigshospitalets Traumecenter, hvor hun døde af sine kvæstelser den efterfølgende aften.

Den 54-årige mand, der er beskyttet af navneforbud, nægter sig skyldig i begge sigtelser, og han ønskede tirsdag formiddag heller ikke at udtale sig om sagen i retten.

I forbindelse med anholdelsen ønskede han heller ikke at afgive forklaring til politiet.