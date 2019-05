Læger fra akuttelefon får bøder efter dødsfald

Der var ikke tale om uagtsomt manddrab, da to læger, som var ansat ved akuttelefonen 1813, undlod at indlægge en kvinde med bryst- og rygsmerter ved årsskiftet 2015/2016.

Det har en enig domsmandsret ved Retten i Lyngby torsdag afgjort.

Kvinden døde 1. januar 2016 klokken 11.44, efter at hendes hovedpulsåre bristede.

Inden da havde hun ringet to gange med ni timers mellemrum til akuttelefonen, hvor hun fortalte lægerne om sine symptomer.

De omfattede brystsmerter, som spredte sig om på ryggen.

Lægerne er frikendt for uagtsomt at have forvoldt kvindens død ved ikke at få hende indlagt.

Det skyldes, at det ifølge retsformanden ikke var bevist, at kvinden ville have fået den rette behandling, hvis hun var blevet indlagt.

De to læger har dog overtrådt autorisationsloven, og for det skal de hver betale 5000 kroner i bøde, har retten besluttet.

Lægerne har udbedt sig betænkningstid med hensyn til, om de vil anke dommen.