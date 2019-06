Læges date døde af farlig døs: Tiltalt nægter sig skyldig

Hvad der skulle have været en hyggelig date mellem to mænd i december 2015, endte fatalt.

De to mænd drak whisky, røg hash, dyrkede sex, og den ene indtog bedøvende medicin, inden de lagde sig til at sove i hvert sit rum.

Men den ene mand vågnede aldrig igen af den farlige døs, og derfor er den anden, som er læge, tiltalt for at have efterladt ham i hjælpeløs tilstand.

Københavns Byret har onsdag indledt sagen mod manden, der nægter sig skyldig.

Lægen bemærkede godt nok, at hans partner trak vejret lidt besværet.

- Jeg holder øje med ham i en time, og i løbet af den tid bedres vejrtrækningen. Og til sidst trækker han vejret med mellemgulvet, som man skal.

Han tjekkede også mandens negle.

- Hvis neglene er lyserøde, betyder det, at der er ilt nok til kroppen. Og det var der.

- Jeg ruskede også i ham. I ved, ligesom man gør med et teenagebarn, der ikke vil stå op. Og der bevægede han øjnene, forklarer han.

Lægen fortæller med egne ord i retten, at de ikke var 'stangbacardi'.

Siden har en retsmediciner kunne fastslå, at den døde mand havde en promille på 1,93.

Hvis man har en alkoholpromille på 1,93 betyder det, at man har 1,93 milliliter alkohol per liter blod. I Danmark må man ikke køre bil, hvis man har en promille på over 0,5.

De to mænd mødte hinanden på datingsiden boyfriend.dk. Da de to chattede, kom det hurtigt på tale, at medicin og stoffer skulle være en del af deres aften.

- I dag skammer jeg mig over det, men jeg skrev 'Hvis du holder det mellem os to, har jeg en lægetaske fuld af morfin', forklarer den tiltalte læge.

De aftalte herefter at mødes for at hygge sig og dyrke sex.

I alt indtog den døde mand hash, alkohol, kokain, morfin, rivotril og ketogan.

Selv om episoden skete tilbage i december 2015, kommer sagen først. En af grundene er, at lægen, hvis han bliver dømt, står til at miste sin autorisation. Derfor har sundhedsmyndigheden også haft kig på sagen.

Det samme har statsadvokaten, og derfor er det trukket ud.

Den tiltalte mand er beskyttet af et navneforbud. Pressen kan derfor ikke nævne, hvor manden arbejder som læge.

Dommen ventes i næste uge.