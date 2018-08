Lækket dokument: Følelsesmæssigt forstyrret kaptajn forårsagede grusomt flystyrt

Kaptajnen Abid Sultan røg cigaretter og græd inden et flystyrt i Nepal, hvor 51 personer mistede livet. Hans følelsesmæssige sammenbrud skyldes ifølge en efterforskningsrapport, at den kvindelige co-pilot såede tvivl om hans faglige evner

Et flystyrt i Nepals internationale lufthavn 12. marts, der dræbte 51 personer, skete, fordi flyets kaptajn fik et følelsesmæssigt sammenbrud. Det skriver The Guardian.

Det står klart, efter nyhedsbureauet AFP er kommet i besiddelse af et lækket dokument fra efterforskningen af den grusomme ulykke.

Det fremgår blandt andet af dokumentet, at flyets kaptajn, Abid Sultan, græd under flyvningen, efter en kollega havde sået tvivl om hans evner som pilot.

Brød i brand på fodboldbane

'Den manglende tillid og stressen fik ham til uafbrudt at ryge i cockpittet og førte til et følelsesmæssigt sammenbrud adskillige gange under flyvningen', står der blandt andet i rapporten, AFP er kommet i besiddelse af.

Flyet var på vej fra Bangladeshs hovedstad, Dhaka, til Katmandu i Nepal, hvor det under en nødlanding skred ind på et fodboldbane og brød i brand, hvilket førte til, at 51 passagerer omkom.

Det lykkedes redningsarbejdere at redde 20 ud af flyets i alt 64 passagerer. Foto: Niranjan Shrestha/AP

Hysteri desorienterede uerfaren pilot

Ulykken var med sine 51 ofre den mest dødelige flykatastrofe i Nepal siden september i 1992, hvor samtlige 167 passagerer ombord på et fly fra Pakistan International Airlines mistede livet, da flyet styrtede ned i nærheden af lufthavnen i Kathmandu.

Ifølge den lækkede rapport forstyrrede og desorienterede kaptajnens hysteriske talestrøm flyets co-pilot, der styrede flyet, da det styrtede. Den kvindelige co-pilot, Prithula Rashid, var deusden kun lige blevet certificeret pilot, og hun havde ikke tidligere prøvet at lande i lufthavnen i Katmandu.

Lufthavnen i Katmandu, der er den eneste i Nepal, er kendt som et særligt svært sted at lande, fordi den befinder sig i en smal dal for foden af Himalaya, der er verdens højeste bjergkæde.

Der var ikke meget tilbage af flyet dagen efter ulykken. Foto: Niranjan Shrestha/AP

Kaptajn ville imponere kvindelig co-pilot

I løbet af den blot 668 kilometer lange flyvetur talte kaptajnen Abid Sultan uafbrudt og forsøgte at imponere den unge co-pilot. Noget kunne dog tyde på, at forsøget ikke virkede, for hun satte angiveligt spørgsmålstegn ved hans omdømme som en instruktør, hvilket angiveligt førte til, at han fik et følelsesmæssigt sammenbrud.

Da flyet, et Bombardier Dash 8 Q400 turboprop, nærmede sig landingsbanen, foretog det et pludseligt retningsskift, hvilket førte til, at flyet ikke landede ordentligt og endte på den nærliggende fodboldbane, hvor det brød i brand.

Både kaptajnen og co-piloten var blandt de 51, der omkom ved ulykken, men på mirakuløs vis lykkedes det 20 passagerer at flygte fra det brændende flyvrag.