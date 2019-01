Lærer arresteret for at onanere i skoleklasse med 11-årige elever

En lærervikar i den amerikanske stat Ohio blev tirsdag arresteret.

Ifølge politiet blev han set onanere i skoleklassen, hvor han underviste, mens undervisningen var i gang og eleverne var til stede.

Politiet modtog klagen, der involverede den 41-årige Tracey Abraham.

Det skriver flere medier heriblandt USA Today.

En udtalelse fra skolen Creekside Middle School forklarer, at det var eleverne, der havde oplevet 'mistænkelig adfærd' fra lærervikarens side bag sit skrivebord.

Må ikke vende tilbage

Da de administrative medarbejdere blev gjort opmærksomme på vikarens opførsel, blev han med det samme fjernet fra klassen og skolens område.

'Tracey Abraham vil ikke få lov til at komme tilbage på skolen', stod der i udmeldingen fra skolen.

Politiet har sigtet ham for offentlig uanstændighed.

Aldrig sket før

Faren til Tracey Abraham udtalte til The Enquirer, at hans søn aldrig før har haft et problem som dette.

- Jeg tror ikke, hvad de så, virkelig var det, der skete, sagde han.

Ifølge skolen har lærervikaren ikke haft fysisk kontakt til nogle af eleverne.

'Vi er ikke blevet gjort opmærksom på, at nogle af eleverne skulle have været udsat for nøgenhed', lyder det i udtalelsen fra skolen.

Abraham var ikke fastansat på skolen, men tilknyttet igennem et bureau.

Han er blevet bandlyst fra at være steder, hvor børn under 18 år er til stede.