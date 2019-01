Lærer dømt: Stak af med 15-årig elev

En tidligere lærer fra Maury County uden for Nashville i den amerikanske stat Tennessee er blevet idømt 20 års fængsel for at kidnappe en 15-årig kvindelig elev med henblik på at have et seksuelt forhold

20 års fængsel og observation på livstid.

Det er ifølge flere amerikanske medier dommen mod den tidligere lærer Tad Cummins, der arbejdede på en skole i Maury County, som ligger lige uden for storbyen Nashville i den amerikanske stat Tennessee.

Han er dømt for at have kidnappet den 15-årige kvindelige elev Elizabeth Thomas fra den skole, han arbejdede på, og for at køre hende tværs over landet i en menneskejagt, som heldigvis endte med, at hun blev fundet i god behold i Californien.

Menneskejagt

Tad Cummins har tilstået kidnapningen af den unge pige 13. marts 2017 med henblik på at have et seksuelt forhold med hende samt at have fragtet hende på tværs af statsgrænser, selvom hun var mindreårig. Derudover har han tilstået at have destrueret, ændret og forfalsket beviser i efterforskningen.

Flere gange efter kidnapningen blev Cummins og Thomas set sammen, hvor de blandt andet blev opdaget på en video fra et overvågningskamera i supermarkedskæden Wallmart i Oklahoma City.

Myndighederne indledte derfor en regulær menneskejagt på tværs af de amerikanske stater, som altså endte med, at de to personer 20. april 2017 blev fundet helt ovre på den amerikanske vestkyst i byen Cecilville i Californien.

Tilståelse

I maj 2017 erklærede Tad Cummins sig 'ikke skyldig' i alle anklagerne mod sig, men han ændrede i april 2018 mening og tilstod sin skyld.

Derfor stod han til som minimum at få en obligatorisk dom på 10 års fængsel. Anklagerne ville dog have ham idømt hele 30 års fængsel.

Onsdag fik han så sin dom i retten, som altså lød på 20 års fængsel og observation på livstid, når han engang kommer ud igen. Det oplyses desuden, at han undskyldte over for offeret i retten.

Cummins har modtaget støtte fra sin datter, sine forældre og en tidligere elev, der forud for dommen sammen skrev et brev til dommeren, hvori de forklarer, at det ikke ligner ham at lyve, men at frygten tog over, da det gik op for ham, hvad han havde gjort.