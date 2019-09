Lærer fyret: Havde elever hjemme til fest med pandekager og hash

En gruppe elever fra Slagelse Gymnasium blev ikke alene inviteret hjem til fredagsøl i privaten af en lærer. I hjemmet blev hash også en del af festen for eleverne, der var ned til 17 år gamle.

Og det koster nu læreren jobbet.

Kitt Puk Hansen er mor til en af de elever, der deltog i den private fest.

- Det er ikke første gang, de har været derhjemme, men denne gang var det ikke i skoleregi, forklarer hun til Ekstra Bladet.

Som eftermiddagen og aftenen skred frem, blev eleverne, der er mellem 17 og 18 år gamle, ifølge moderen først tilbudt øl, hvilket de takker ja til.

- Det er selvfølgelig lidt usædvanligt, at en lærer tilbyder sine elever øl - især når de er under 18 år gamle. Men det bliver jeg ikke så forarget over, forklarer Kitt Puk Hansen og fortsætter:

Grænser overskredet

- Lidt senere er det dog hash, der kommer på bordet, fortæller min datter.

Et par af eleverne takker ifølge datteren ja til at ryge hash med læreren, men de andre siger nej - heriblandt Kitt Puk Hansens 17-årige datter.

- Så vælger han at lave pandekager til dem. Og da de er færdige med at spise dem, fortæller min datter, at læreren siger, at der har været hash i, siger den rystede forælder.

Kort efter skriver datteren til Kitt Puk Hansen, at hun er på vej hjem, men beder moderen om at blive oppe, da hun har 'fået overskredet sine grænser'.

Kitt Puk Hansen er rystet over episoden. Foto: Per Rasmussen

- Min datter er vred og ked af det. Hun havde tydeligt sagt, at hun ikke ville ryge med ham. Jeg kontakter derfor politiet, kort efter min datter er kommet hjem.

Ikke flere pandekager tilbage

Peter Skriver, politikommissær hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, kan ikke bevise, at læreren har puttet hash i de pågældende pandekager. Men der var hash i hjemmet, fortæller han.

- Vi får en anmeldelse fredag nat om unge, der har indtaget hash i pandekager på en adresse i Bisserup, forklarer han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi rykker ud med en patrulje, men vi kan ikke umiddelbart konstatere, at der har været hash i de pågældende pandekager. Der var ikke flere tilbage, da vi kom. Men vi er endnu ikke færdige med undersøgelserne.

- Den pågældende person bliver dog sigtet for besiddelse af hash, som vi finder i hjemmet.

Føler, det er et overgreb

Lørdag eftermiddag opsøger læreren Kitt Puk Hansen på hendes bopæl.

- Han ringer på min dørtelefon og græder. Men jeg er vred og har ikke noget at tale med ham om, så jeg lægger på og kontakter skolens rektor.

Rektoren er chokeret over episoden.

- Jeg har aldrig hørt om en lignende sag, siger Lotte Büchert, rektor på Slagelse Gymnasium til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg vil godt understrege, at det er en sag, jeg har taget dybt, dybt alvorligt. Med udgangspunkt i de informationer, jeg har fået om sagen, og som jeg senere hen har fået bekræftet, har jeg derfor vurderet, at den pågældende lærer ikke længere kan være ansat på skolen.

- Han er derfor blevet fritstillet med øjeblikkelig virkning.

Ikke tilskyndet

Ifølge Lotte Büchert er det imod de 'uskreve, etiske regler', at lærerne på gymnasiet fester med eleverne med alkohol og hash indblandet.

- Lærerne på skolen skal alle sammen leve op til uskrevne etiske regler, og deri ligger det implicit, at man selvfølgelig ikke drikker alkohol eller indtager rusmidler med eleverne.

- Det sker, at en lærer kan have elever med hjemme. Eksempelvis i forbindelse med en afslutning eller en skoleudflugt. Men det er som sagt på ingen måde tilskyndet, at der skal være alkohol indblandet. Og det er selvfølgelig helt uacceptabelt med hash eller andre rusmidler.

- Derfor har jeg også vurderet, at den pågældende lærer ikke lever op til værdighedskravet. Og han er som sagt blevet fritstillet.

Stemningen til rotterne

Ifølge 37-årige Kitt Puk Hansen er datteren rystet over episoden.

- Min datter er tosset over det her. Hun føler, det er overgreb på hende. Hun har været bange for at møde læreren på gangen på skolen. Og samtidig er stemningen i klassen nu helt til rotterne.

- Men jeg er glad for, at den pågældende lærer ikke længere er at finde på skolen, slutter hun.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den pågældende lærer, der ikke har haft lyst til at udtale sig om sagen.