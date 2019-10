Lærer og elever kommet til skade: Ventilationssystem faldt ned

En lærer er kommet alvorligt til skade, da et ventilationssystem faldt ned over læreren og to elever. Eleverne kom mindre til skade

Et ventilationssystem faldt tirsdag pludseligt ned fra loftet i et klasselokale og landede på en lærer og to elever. Læreren blev sendt afsted til hospitalet med ambulance og er kommet alvorligt til skade.

- Vi fik anmeldelsen cirka klokken 11.29. Den ene elev har fået en flænge i ansigtet, og læreren er også blevet ramt i hovedet. Den anden elev er formentlig ikke blevet ramt, siger Maria Sander Hansen, kommunikationsrådgiver hos Midt- og Vestsjællands Politi til TV2 Øst.

Hændelsen fandt sted i et klasselokale på Byskovskolen i Ringsted, hvor en femteklasse havde projektuge.

Årsagen til ulykken er ved at blive undersøgt af politiet.

Ventilationssystemet blev sat op for halvanden uge siden, og derfor er entreprenørfirmaet også informeret om ulykken.

- Efter hændelsen er alle lokaler med de nye ventilationsanlæg afspærret, mens Ringsted Kommune og de relevante myndigheder undersøger hændelsen nærmere. De lokaler bliver ikke taget i brug, før Ringsted Kommune har fuldstændig sikkerhed for, at de er klar til brug, siger Gitte Løvgren, direktør for børne- og skoleområdet i Ringsted Kommune til TV2 Øst.

Eleverne på skolen har projektuge, og derfor var det et held, at der ikke befandt sig flere elever i lokalet, mener skolen om den meget ulykkelige situation.