Lærerinde sigtet for at have sex med 14-årig dreng 62 gange

Den 32-årige lærerinde Rochelle Cressman fra staten Pennsylvania i USA er blevet sigtet og varetægtsfængslet for at have sex med en kun 14-årig dreng hele 62 gange.

Det skriver flere medier heriblandt People , Erie News Now, Explore Venango og Metro

Ifølge politiets sigtelse begyndte den 32-årige idrætslærerinde, der i øvrigt er gift, at misbruge den kun 14-årige dreng allerede fra september måned i 2018. Og hun misbrugte den unge dreng cirka to gange om ugen frem til april 2019.

I forbindelse med sagen er det kommet frem, at Rochelle Cressman sammenlagt har udnyttet drengen seksuelt hele 62 gange. Og hun er nu blevet sigtet for seksuelt misbrug af en person under 16 år.

Truede drengen til tavshed

Rochelle Cressman er også blevet sigtet for at terrorisere den 14-årige med trusler om, at hun ville skade sig selv eller skade ham, hvis han fortalte om forholdet til andre mennesker.

Drengen har ifølge politiet i Pennsylvania fortalt, at det var lærerinden Cressman, der startede det seksuelle forhold. Han har fortalt, at parret har haft sex i hendes privathjem samt flere andre steder. Den 14-årige dreng fortæller, at der har været tale om cirka ti fuldbyrdede samlejer samt en stor mængde andre former for seksuelt samvær.

Cressman begyndte at arbejde på folkeskolen i Titusville i 2009 og forsatte frem til den 12. april 2019, hvor det seksuelle forhold blev afsløret. Hun skal fremstilles i retten igen den 23. maj.