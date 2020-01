Lærervikar dømt for børneporno

Manden er blandt andet dømt for krænke omkring 40 drenge

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 21-årig mand fra Skive er tirsdag blevet dømt for flere blufærdighedskrænkelser og for besiddelse af børneporno.

Det skriver Viborg Folkeblad.

Manden, der arbejdede som lærervikar i Stoholm og som fodboldtræner i Skive IK, er dømt for for sende nøgenbilleder- og video af sig selv til omkring 40 drenge i helt ned til 13-års-alderen. En stor del af materialet har inkluderet mandens egen erigerede penis, samt videoer hvor han har onaneret og tisset.

Han dømmes ligeledes for at få 14 drenge til at sende billeder med seksuelt indhold tilbage til ham på Snapchat.

Se også: Træner sigtet: Sendte nøgenbilleder til mindst 25 børn

Den dømte blev suspenderet fra sit vikarjob, da anklagerne mod ham faldt i maj sidste år. Forbrydelserne skulle angiveligt have stået på siden 2017.

Retten har idømt den 21-årige mand en straf på seks måneders betinget fængsel med et års prøvetid samt 120 timers samfundstjeneste. Det vides endnu ikke om manden vil anke dommen.

Manden har derudover mistet retten til at beskæftige sig med børn i fire år.