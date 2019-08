Lærervikar straffet for sex med 14-årig elev

Der var ikke tale om voldtægt, men derimod et frivilligt seksuelt forhold, da en 23-årig mand havde samleje med en 14-årig pige i Næstved.

Det skriver sn.dk.

Manden var lærervikar på Sjølundsskolen i Næstved, da han valgte at indlede et seksuelt forhold med den blot 14-årige pige, som var elev på skolen.

Ved Retten i Næstved er manden blevet idømt tre måneders betinget fængsel for det seksuelle forhold, selvom han var tiltalt efter straffelovens paragraf 222, som lyder, at 'den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil otte år.'

Retten lagde dog vægt på, at pigen frivilligt havde samleje med manden på pigens eget værelse, hvilket er årsagen til den milde dom.

Det er dog ulovligt at have sex med så ung en person, og derfor bliver manden alligevel straffet.

- Der var ikke tale om voldtægt, da pigen var indforstået med samlejet, og det skete frivilligt. Det er årsagen til den milde dom, som skal afsones i form af samfundstjeneste, siger anklager Mette Siw Olsen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til sn.dk.

Han blev fyret, før sagen kom for retten.

Manden har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.