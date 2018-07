Landmanden Lars hjælper brandvæsenet i voldsom naturbrand

Det har været en alt andet end normal dag på jobbet for den 24-årige landmand Lars Friis Nielsen.

En voldsom naturbrand har hærget tæt ved hans arbejde i Dokkedal i Nordjylland onsdag.

- Det er en god ven til min mester, hvis mark der er ild i, fortæller han til Ekstra Bladet.

Branden var på et tidspunkt ude af kontrol, men sent onsdag aften, mener beredskabsstyrelsen, at have den under kontrol.

- Vi tror, at vi er ved at have styr på det, og at branden er ved at være stoppet. Jeg tør aldrig garantere noget, men vi er positive, fortæller beredskabschef Jan Nedza.

Lars Friis Nielsen siger til Ekstra Bladet, at han har forsøgt at stoppe branden fra at brede sig.

- Da vi fik at vide, at der var brand, smed jeg en harve (landbrugsredskab der bruges til pløjning og udjævning af jord red.) på traktoren og kørte ud for at forsøge at forhindre, at ilden spredte sig, siger han.

Da brandvæsnet kom til stedet, skulle han hjælpe dem med at komme tæt på ilden.

- Jeg kunne hjælpe brandbilerne med at komme ind på marken ved at sætte en kæde bag på traktoren. De kan nemlig ikke køre i det her moseværk.

Se også: Bodil er nabo til voldsom naturbrand: - Vi er enormt oprevne

Man skal tænke lidt hurtigt

Lars Friis Nielsen fortæller, at han på et tidspunkt var tæt på branden.

- På en måde er det sådan set sjovt. Jeg forstår selvfølgelig godt alvoren i det, siger han.

- Man skal lige tænke lidt hurtigt og have et større overblik.

Lars har hjulpet brandbilerne ind på marken ved at slæbe dem efter traktoren i en kæde. Foto: Rene Schutze

På trods af den voldsomme brand, har Lars ikke været bange.

- Der skal mere til at skræmme mig!

- Der har da lige været nogle situationer, hvor man kunne høre kornet gnistre, hvor maskinen har været ret tæt på. Så tænker man lige 'kan jeg nå at komme væk fra det her?', siger han.

Ikke så voldsomt længere

Da Ekstra Bladet fanger Lars, har han lige sat sig til rette i sin traktor for at tage en pause.

- Det ser ud til, at det er ved at komme under kontrol nu. Det ulmer kun lidt, siger han.

Om han får sovet meget i nat ved han dog ikke endnu.

- Jeg venter sådan set bare på, at der er en brandbil, der sidder fast på marken, så kan jeg lige trække den ud, siger han.

- Ja, jeg havde godt regnet med, at jeg ville få en lang dag på arbejdet, men at den blev så lang, havde jeg ikke lige forudset, griner den 24-årige.

Nogle der helt sikkert får en lang nat i det nordjyske, er brandvæsenet.

- Nu gælder det slukningsarbejdet. Vi har 25 mand deroppe hele natten, og så må vi se, hvad der sker. Vi kan ikke udelukke, at branden blusser op i løbet af natten, siger beredskabsschefen.