Landmands-druk: Kørte traktor med promille på 2,35

- Han har fået noget mere end to øl. Det er der ingen tvivl om!

Den tørre konstatering røg ud af munden på Midt- og Vestjyllands Politis vagtchef, Bjarne Askholm, da han over for Ekstra Bladet skulle forklare en 55-årig midtjydes stærkt berusede kørsel natten til lørdag.

Klokken nøjagtig 01.23 blev manden stoppet af en af politiets patruljevogne. Betjentene undrede sig over, at manden turede rundt på en ikke-indregistreret traktor på Tværmosevej omkring Sunds nord for Herning.

- Han pustede i alkometeret to gange, og begge gange var promillen over to. Det er temmelig meget, siger Bjarne Askholm.

Promillen slog ud på 2,35

Mandens første pust på stedet slog ud med en promille på intet mindre end 2,35. Senere pustede han igen på politigården i Herning, og her var tallet kun faldet til 2,16.

En vagtlæge udtog efterfølgende en blodprøve. Resultatet af den kender vagtchefen endnu ikke.

Først når betjentene i igen møder på nattevagter, bliver der skrevet rapport om sagen. Bjarne Askholm kender derfor ikke mandens egen forklaring.

Fængselstraf og bøde

Det er også uklart, hvor store mængder alkohol, den beduggede mand indtog, før han satte landbrugskøretøjet i bevægelse. Om det er hans egen traktor, ved Bjarne Askholm heller ikke:

- Men der er ikke meldt traktorer stjålet i området, så det er det vel nok.

Promillens størrelse gør, at manden på stedet mistede sit kørekort. Et midlertidigt førerbevis får han ikke.

Holder det i retten, at traktorens fører havde en promille på over 2,0 og er der tale om et engangstilfælde, vil hans kørekort ifølge Sikker Trafik blive frakendt ubetinget i tre år. Det indebærer, at han først igen kan holde fest på vejene i 2021.

Manden står desuden til 20 dages betinget fængsel og en bøde, der svarer til en månedsløn netto. Oven i hatten risikerer han at få konfiskeret sit køretøj.

