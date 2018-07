Landsby-drabet: Politi har kig på flere biler

10 dage efter drabet på den 29-årige Nick Jørgensen i den vestsjællandske landsby Mullerup er ingen endnu blevet anholdt og sigtet i sagen.

Men trods tavshed fra politiets side fortsætter efterforskningen af drabet i højeste gear. Og mange folk er sat på sagen, siger talsmand fra Midt- og Vestsjællands Politi, Carsten Andersen til Ekstra Bladet.

Efter drabet efterlyste politiet en grå bil, som tre maskerede mænd kørte bort i fra gerningsstedet på Mullerupvej 11 i retning mod Gørlev.

- Har I fundet den bil?

- Vi har haft kig på nogle forskellige biler, men vi er usikre på, om vi har fat i den rette. Derfor er vi i princippet stadig interesseret i at få henvendelser om grå biler, som kunne være interessant for sagen, siger Carsten Andersen.

- Har I haft biler inde til kriminaltekniske undersøgelser?

- Det vil jeg ikke kommentere, lyder svaret.

Bilen er et af omdrejningspunkterne i sagen, da flugtkøretøjet eventuelt kan rumme spor efter dem, som befandt sig i den.

Tre maskerede mænd

Det var søndag den 8. juli klokken cirka 08:52, at der blev slået alarm til politiet. Kort forinden var de tre maskerede mænd mødt op i huset i et nedlagt autoværksted, hvor Nick Jørgensen lå og sov. I huset var også, i følge Ekstra Bladets oplysninger, den 29-åriges kæreste.

Mændene trængte ind i det lille hus og skød mod Nick Jørgensen.

Han endte uden for et vindue, muligvis fordi han havde kastet sig ud i et desperat forsøg på at undslippe de bevæbnede gerninsgmænd. Under alle omstændigheder blev Nick Jørgensen erklæret død udenfor huset, hvor også retslæger holdt ligsyn senere samme dag.

Opgør i kriminelt miljø

Om motivet til drabet sagde efterforskningslederen i sidste uge:

- Vi mener, der er tale om et opgør i et kriminelt miljø.

Ekstra Bladet erfarer, at Nick Jørgensen var kendt af politiet. Oplysninger fra flere sider går på, at den 190 cm høje og 100 kilo tunge mand havde et temperament, der betød, at han ikke gik af vejen for nogen eller noget.

De retsmedicinske undersøgelser har vist, at Nick Jørgensen døde af indre blødninger som følge af flere skud, der ramte ham. Politiet har ikke villet fortælle om, der er brugt flere skydevåben.

Nick Jørgensen bliver bisat på fredag fra Korsør Kapel klokken 1230.