Landsby fik problemer med strømmen: Så anholdt politiet to mænd

To mænd anholdt for kriminalitet, der kræver et ekstra strømforbrug

Det vakte undren, da der torsdag aften opstod problemer med strømmen i store dele af den lille by Herretslev ved Nysted,og folk fra det lokale el-selskab, Cerius, undersøgte situationen.

- De stod ved et elskab, hvor de kunne se, at der var et ekstraordinært træk af strøm fra en bestemt adresse, fortæller politikommissær Bo Von Würden Petersen, Sydsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Politiet rykkede ud, for el-selskabet fik mistanke om, at strøm-problemerne i byen måske kunne skyldes, at en særlig illegal produktion var i gang på den adresse.

Og ganske rigtigt. På stedet var der etableret produktion af såkaldt skunk, forædlet hamp, der krævede en anselig mængde strøm i form af varme og lys.

På stedet blev to vietnamesere på henholdsvis 36 og 37 år anholdt. De sigtes for produktion af narkotika og tyveri af strøm.

Politiet har efter fundet i aftes nu høstet skunk-produktionen, der omregnet svarer til 50 kg. hash. Desuden har de medtaget diverse el-artikler, der har været brugt til produktionen.

Senere fredag bliver de to anholdte fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing F.

Det er langt fra første gang, at elværker afslører enten mistænkeligt strømforbrug eller opdager, at der bliver malket strøm udenom målere i forbindelse med skunkproduktion.