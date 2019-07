Landsbyfolk tæver tiger ihjel

Det kostede en hun-tiger livet, at den onsdag i sidste uge dræbte en mand.

Flere folk fra en landsby i det nordvestlige Indien fandt frem til tigeren og tævede den ihjel med lange kæppe, hvilket er blevet fanget på mobil-kamera.

Episoden fandt sted i et beskytte område af tigerreservatet Pilibhit Tiger Reserve, oplyser vicepolitikommissær Keshav Kumar Tiwari.

Det skriver CNN.

Fire personer er blevet arresteret, og 31 andre er eftersøgt for drabet, der har skabt overskrifter på forskellige medier rundt om i verden, efter at videoen er begyndt at cirkulere på de sociale medier.

Der er mindre end 4000 tigre tilbage på jorden ifølge WWF. De fleste lever i reservater i Indien, hvor det er strafbart at dræbe tigre.