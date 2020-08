Landsret: Drabsdømt nægtet dansk pas

Omer Muse, der i Somaliland er dømt for drabet på Jonas Thomsen Sekyere i 2012, vil have sit danske pas retur. Østre Landsret siger nej

Østre Landsret har sat punktum i sagen om, at en dansk statsborger, der i Somaliland er dømt for et drab begået på dansk jord, ønsker sit danske pas udleveret.

Det oplyser senioranklager Søren Harbo til Ekstra Bladet.

- Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse 17. august, siger Harbo.

Senioranklageren har tidligere udtalt, at afgørelsen i hans øjne er den rigtige.

- Det er lige efter bogen, at man ikke kan få udleveret sit pas, når man er internationalt efterlyst, siger han.

Drabsdømt får nej fra dommer til at få sit pas udleveret

Omer Muse er i Danmark mistænkt i forbindelse med drabet på Jonas Thomsen Sekyere, som blev slået ihjel under en bytur i november 2012.

Offeret blev stukket med en kniv i hjertet på diskoteket Bakken i Kødbyen i København.

Søren Harbo forklarer, at Omer Muse herefter forlod landet og holdt sig skjult indtil juni 2014, hvor myndighederne i Somaliland fandt ham.

Muse blev i 2016 idømt 20 års fængsel i Somaliland. En straf, der senere blev ændret til ti års fængsel, da den kom for landets højesteret.

Han blev løsladt i april i år, har Ekstra Bladet berettet.

Trods mange års modvilje mod at rejse til Danmark oplyste Omar Muse efterfølgende via sin advokat, Poul Hauch Fenger, at han alligevel gerne vil til landet med henblik på en afslutning i sagen.

Såfremt det skal ske, kræver det, at de danske myndigheder får en anmodning fra Fenger om at få Muse hjem. Herefter kan Rigsadvokaten kontakte Justitsministeriet, som officielt kan anmode den somalilandske regering om at få manden udleveret.