Landsret frifinder advokater for fusk

Tre advokater er tirsdag blevet frifundet i en sag om misbrug af stilling og grov forsømmelse.

Det oplyser advokat Henrik Dupont Jørgensen, der er forsvarer for den ene af advokaterne.

Frifindelsen faldt i Østre Landsret, som dermed stadfæstede den afgørelse, som Københavns Byret nåede frem til for et år siden.

Sagen byggede på en påstand om, at de tre advokater misbrugte deres stilling og desuden løj over for retten i forbindelse med et broget og tumultagtigt forløb i en stor svindelsag.

I 2014 kom to af advokaterne pludselig ind fra højre som nye forsvarere i den såkaldte Abaris-sag om svindel med ejendomshandler på Sjælland.

Sagen var omgærdet af rygter om et komplot. Blandt andet hed det sig, at nogle advokater blev afkrævet en del af deres salærer for at få jobbet som forsvarere.

Påstanden lød, at den ene af de tre nu frifundne advokater sikrede sine to kolleger det potentielt indbringende job som forsvarere i Abaris-sagen med udsigt til 20 retsmøder til 18.000 kroner om dagen til hver.

De to dukkede op midtvejs i sagen og med bare to dages varsel, da den tredje havde indgået en aftale med en aarhusiansk jurist om, at denne kunne hjælpe med Abaris-sagen til en pris af op til 7000 kroner per retsmøde.

Det er forbudt for advokater at betale for at få en klient, altså en slags returkommission.

Men både byretten og landsretten siger, at advokaten ikke vidste, at der reelt var tale om et honorar for en henvisning.

De to andre advokater blev frifundet med den begrundelse, at der ikke var bevis for, at de kendte til aftalens indhold.