Landsret giver erstatning for fængsling i terrorsag

Østre Landsret går imod byretten og tilkender en 36-årig mand erstatning, fordi han var varetægtsfængslet i forbindelse med sagen om Omar el-Husseins terrorangreb mod Krudttønden og synagogen i København.

Manden tilkendes en erstatning på 523.200 kroner.

Sammen med yderligere to mænd blev han i byretten frifundet for anklager om, at de skulle have medvirket til terrorangrebene i 2015.

De tre nåede dog at sidde varetægtsfængslet i omkring halvandet år i sagen.

Da de blev frifundet for tiltalen om terror, krævede de erstatning - først hos anklagemyndigheden og senere i Københavns Byret.

Her blev kravet om erstatning dog afvist.

Mændene var alle venner med Omar el-Hussein. De blev frifundet for medvirken til terror, da sagen blev behandlet i Københavns Byret i 2016.

Den unge terrorist opsøgte sine venner efter angrebet på Krudttønden, men retten fandt, at vennerne ikke kunne have vidst, at Omar el-Hussein havde til hensigt at udføre endnu et terrorangreb. Ligesom de heller ifølge retten heller ikke var indviet i planerne om angrebet ved Krudttønden.

De blev dog dømt for andre lovovertrædelser. Den ene af vennerne - som på gerningstidspunktet var 26 år - blev dømt for at have bortskaffet den M95-riffel, som Omar el-Hussein brugte ved angrebet på Krudttønden.

De andre blev dømt for mindre forseelser.

Alle tre søgte om erstatning i Østre Landsret for at have været fængslet, mens de var tiltalt for medvirken til terror, som var den primære anklage.

Men det er altså kun den 36-årige, som ifølge retten er berettiget til erstatning.

Hans forsvarer Jesper Storm Thygesen havde krævet cirka det dobbelte for den fulde periode på halvandet års uberettiget varetægtsfængsling.

Landsretten mente dog kun, at der var belæg for at give ham erstatning for en del af perioden og henviste til, at den 36-årige på grund af sin adfærd selv havde pådraget sig politiets mistanke i starten, hvor han var sigtet for medvirken til begge terrorangreb. Undervejs blev sigtelsen indsnævret til kun at gælde Synagogen.

- I og med, at min klient fik nul kroner i Købehavns Byret sidste år, er det jo en klar forbeddring. Jeg tror egentlig min klient er tilfeeds med, at der på en eller anden måde kommer en anerkendelse af, at den fængslling ikke er ok, men jeg har ikke talt med ham endnu, siger Jesper Storm Thygesen til Ekstra Bladet.