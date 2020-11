Landsret: Loyal To Familia er stadig forbudt

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): Østre Landsret har netop stadfæstet byrettens historiske dom over Loyal To Familia - banden er forbudt og skal tvangsopløses.

- Vi har fundet, at LTF virker ved vold, derfor har vi stadfæstet byrettens dom, lød det fra retsformanden.

- Det har ikke været let. Det er en alvorlig sag at forbyde en forening, sagde han og understregede, at det havde besværliggjort sagen, at bandens medlemmer ikke havde afgivet forklaring i retten.

Stridspunkterne i sagen har været, om LTF er en forening efter grundlovens forstand - og den virker ved vold. Og det mente landsretten altså.

I modsætningen til byretten har Østre Landsret dog ikke fundet det bevist, at LTF's kriminalitet hænger sammen med en kamp om kriminelle markeder.

Det er første gang, at en kriminel gruppering bliver forbudt i Danmark.

Anklagemyndigheden har under sagen opgjort, at der over en periode på cirka fem år har været 63 skudepisoder med relation til LTF. 17 personer er blevet såret og fem personer dræbt.

Loyal To Familia blev grundlagt i vinteren 2012/2013, da bandens leder, Shuaib 'Shebi' Khan, blev løsladt efter en længere dom for dødsvold.

Banden nåede at være indblandet i tre blodige konflikter, før daværende justitsminister Søren Pape Poulsen anmodede Rigsadvokaten og Rigspolitiet om at undersøge mulighederne for at forbyde LTF efter grundloven.

4. september 2018 proklamerede Anklagemyndigheden i Københavns Politi, at bandens voldelige og kriminelle adfærd var af så grov karakter, at der skulle nedlægges et midlertidigt forbud.

Dermed blev det forbudt at videreføre banden og bære synlige LTF-kendetegn på for eksempel trøjer og kasketter.

Lever videre

Dagens dom er næppe det sidste punktum i sagen, da Procesbevillingsnævnet formentlig vil tillade, at sagen indbringes for Højesteret på grund af den principielle karakter.

- Jeg har ikke læst rettens præmisser, men jeg finder det interessant, at det ikke er bevist, at Loyal To Familias kriminalitet hænger sammen med kampen om kriminelle markeder, siger LTF's forsvarer, Michael Juul Eriksen.