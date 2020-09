Landsret sænker dom for fangeflugt

Østre Landsret har i dag ændret dommen for seks mænd, der i byretten blev dømt for deres roller under en dramatiske fangeflugt fra Nykøbing Falster Sygehus 26. september 2018.

Ved Retten i Nykøbing Falster blev mændene idømt tre et halv års fængsel, men landsretten fandt, at flugten blot skulle takseres til seks måneder. Det skyldes, at de kun blev dømt for flugten, men ikke for at være i besiddelse af en ægte pistol.

Det oplyser forsvarsadvokat Maibritt Storm Thygesen, der repræsenterede sagens hovedperson, som på gerningstidspunktet var 33 år.

Pistol-attrap

Han afsonede en fængselsstraf på fire et halvt år, da han blev befriet ved at tre fængselsfunktionærer blev truet med - fandt landsretten - pistol-attrap og peberspray, netop som de var ankommet til Nykøbing Falster Sygehus.

Her var det meningen, at han skulle behandles for et mavesår.

Selv om den 33-årige var iført et fikseringsbælte og håndjern, lod fængselsfunktionærerne ham gå, da to af de øvrige tiltalte pludselig dukkede op ved den Ford Mondeo, som de var ankommet til sygehuset i fra Storstrøms Fængsel.

Tre af de seks mænd blev anholdt, samme dag som befrielsesaktionen fandt sted. De tre øvrige tiltalte blev anholdt senere.