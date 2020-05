Landsret skærer et år af dom for bombefremstilling

Det viste sig at være en god idé for en 54-årig mand, der tidligere har været opstillet for den indvandrerkritiske partiliste Frit Danmark, at anke en dom for besiddelse af våben og sprængstof, vold og trusler.

I december takserede Retten i Odense forbrydelserne til syv års fængsel, men torsdag nedsatte Østre Landsret dommen til seks års fængsel.

Michael Ellegaard er blandt andet fundet skyldig i at have besiddet og tilvirket en rørbombe med 80 gram plastisk sprængstof i en blomsterkasse foran sin hoveddør i Odense-forstaden Bolbro.

Hverken by- eller landsret godtog forklaringen om, at han følte sig truet af personer fra en terrorsag i Vollsmose i 2007 og derfor havde anbragt rørbomben i nødværge.

Den 54-årige blev også dømt for at besidde en fuldt funktionsdygtig maskinpistol med lyddæmper og to magasiner med ammunition.

Maskinpistolen blev fundet under gulvbrædderne i mandens soveværelse. Men våbnet tilhørte farfaren, har den nu dømte forklaret.

- Han var modstandsmand, og det er jeg sådan set stolt af. Min farmor fortalte mig godt, at den lå et sted i skunken. Jeg ledte efter den, men fandt den ikke, forklarede Michael Ellegaard, der bor i sine bedsteforældres hus, i byretten.

Hans ekskæreste har under sagen fortalt, at manden udviklede en tiltagende vrede mod myndighederne, der havde tvangsfjernet parrets datter.

Hun har refereret den tiltalte for at have sagt, at han ville anvende våben og sprængstof mod politiet og kommunale sagsbehandlere.

Det blev dog afvist som løgn af Michael Ellegaard.

Ud over besiddelse af våben og sprængstof blev den 54-årige dømt for vold mod sin ekskæreste og trusler mod tre sagsbehandlere fra Odense Kommune.

I en mail skrev han, at han vil være 'villig til at gå et skridt længere ned på rangstigen og få fra 16 år til livstid for endelig at kunne se min datter'.

Ifølge fyens.dk fandt Østre Landsret Michael Ellegaard skyldig i samme omfang som Retten i Odense, men mente altså, at han ikke skulle straffes helt så hårdt.