Landsretten frakender ulvedræber sit jagttegn

Det er samme fængselsstraf, som han blev idømt sidste år ved Retten i Herning. I landsretten får Troldtoft dog også frataget sit jagttegn.

Læs om forløbet her:

* Ulven blev skudt på en mark ved Ulfborg 16. april 2018 klokken 14.26.

* En fotograf, der befandt sig i nærheden, optog hændelsen på video.

* Mourits Troldtoft blev efterfølgende sigtet og senere tiltalt for at have skudt og dræbt en ulv.

* Den 67-årige mand blev tiltalt for overtrædelse af jagtloven og for at have skudt et fredet dyr.

* Han erkendte i byretten at have affyret tre skud mod dyret i den tro, at det formentlig var en krydsning mellem en hund og en ulv.

* Ulven har siden 1992 været en fredet og beskyttet dyreart i EU. Men en hybrid - en krydsning mellem en hund og en ulv - er ikke beskyttet.

* Dog må hybrider først skydes, når myndighederne har undersøgt dyret og bekræftet, at det er en hybrid. Herefter kan myndighederne give tilladelse til, at det må skydes.

* Domsmandsretten kendte Troldtoft skyldig i den rejste tiltale 28. september 2018.

* Han blev idømt 40 dages betinget fængsel, men fik lov at beholde sit jagttegn.

* Dommen blev anket af både Mourits Troldtoft og anklagemyndigheden.

* Parterne enedes om at få lavet en supplerende dna-erklæring for en ekstra gang at slå dyrets genetik fast.

* Den nye undersøgelse foretaget af tyske Senckenberg Research Institute fastslår, at det dræbte dyr var en ulv uden tegn på hybridisering med hund.

* Der er ifølge instituttet tale om en et år gammel hunulv med kodenavnet GW923F, som kom til verden i 2017 som en ud af otte hvalpe i det såkaldte Ulfborg-kobbel.

* Specialanklager Ulrik Panduro krævede i landsretten Troldtoft idømt mindst seks måneders ubetinget fængsel samt en frakendelse af jagttegnet.

* Forsvarsadvokat Jan Schneider krævede omvendt, at den tiltalte frifindes eller højst idømmes en bøde.

* Landsretten stadfæster fængselsstraffen på 40 dages betinget fængsel, men fratager Troldtoft jagttegnet.

Kilder: Anklageskriftet, Retten i Herning, Danmarks Jægerforbund, Ritzau.