Landsretten sænker vikars straf for overgreb mod elever

Vestre Landsret har torsdag nedsat straffen for en 37-årig lærervikar, som har haft samleje med to folkeskoleelever og dermed krænket dem.

Byretten udmålte sidste år en straf på halvandet års ubetinget fængsel, men Vestre Landsret har sat straffen ned til ét år, oplyser mandens forsvarer, Helle Iversen.

Manden blev sidste år dømt for at have haft samleje med to elever - to piger fra folkeskolens ældste klassetrin.

Derudover har han også sendt fotos med seksuelt indhold til pigerne.

I 2014, hvor manden blev ansat på skolen i Silkeborg Kommune, fandt de første lovbrud sted.

En af pigerne var flere gange hjemme ved den nu dømte mand. To af gangene skulle det have ført til samleje mellem dem.

Året efter lokkede manden også den anden pige hjem til sig, hvor hun udførte oralsex.

Det kom desuden frem i byretten, at manden havde været med denne piges klasse på en skoletur til Berlin, hvor den 37-årige lærervikar og pigen havde haft samleje.

Manden er dømt efter straffelovens paragraf 223, der også kendes som 'skolelærerparagraffen'.

Den handler om, at en voksen ikke må have et seksuelt forhold til en ung mellem 15 og 17 år, hvis den unge er i et betroet forhold. Det er med andre ord et overgreb, uanset om den unge er frivilligt med.

Uafhængigt af hinanden endte de to piger med at anmelde manden i juni 2019, skrev TV Midtvest sidste år efter domsafsigelsen.

I sin dom havde byretten især lagt vægt på pigerne forklaringer, som den havde fundet meget troværdige.

Den 37-årige lærervikar nægtede sig skyldig i anklagerne, og ankede derfor dommen til landsretten.

- Min klient er naturligvis ked af at blive dømt, eftersom han ikke er enig i landsrettens afgørelse. Men han er trods alt glad for nedsættelsen, fortæller Helle Iversen.

Ud over en nedsættelse af straffen, valgte landsretten også at nedsætte erstatningsbeløbet til begge piger.

Manden var ansat på skolen i Silkeborg Kommune fra 2014 til 2019. Overgrebene fandt sted i perioden 2014 til 2017.