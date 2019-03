Lang efterforskning i vente

Den tragiske ulykke i fredags på Gug Skole ved Aalborg, hvor en ni-årig, legende pige i et i frikvarter blev dræbt af en traktor med en påmonteret buskrydder, står tilsyneladende over for et langvarigt og omfattende efterforskningsarbejde.

Det oplyser den ansvarlige for politiets efterforskning, vicepolitiinspektør Niels Kronborg, Nordjyllands Politi, i en pressemeddelelse mandag.

- Efterforskningen af denne meget tragiske ulykke kommer til at fortsætte i de kommende dage og uger, vurderer Niels Kronborg.

Hele hændelsesforløbet omkring ulykken, som skete fredag ved middagstid, skal nu afdækkes. Det betyder blandt andet, at politiet står over for en række afhøringer af vidner og andre personer, ligesom bilinspektør og arbejdstilsynet skal bidrage til efterforskningen.

Endvidere skal der foretages en løbende juridisk vurdering af efterforskningsmaterialet for at kaste lys over, hvorvidt nogen kan stilles til ansvar og blive sigtet i sagen.

Gug Skole er med sine i alt 879 elever en af Aalborg Kommunes største folkeskoler.

Omsorg og samtaler

- Vi har mange omstændigheder, vi skal have undersøgt og samlet sammen, inden vi kan udtale os yderligere om selve ulykken, siger Niels Kronborg. Han tilføjer, at der ikke på nuværende tidspunkt er rejst sigtelse mod nogen personer, men det kan dog ske på et senere tidspunkt, afhængigt af hvilke oplysninger der kommer frem i forbindelse med politiets efterforskning.



Nordjyllands Politi har, siden ulykken skete for tre dage siden, været i tæt dialog med forskellige samarbejdspartnere, herunder især skolen og kommunens forvaltning, ligesom politiet har deltaget i møder med mange af de berørte på Gug Skole.



- Det her handler også om at drage omsorg for de mennesker, der har været tæt på denne meget tragiske ulykke. Derfor har vi deltaget i en række opfølgninger – og gør det fortsat – med kommunen i forhold til de pårørende og personer i det hele taget, der har været tæt på tragedien, siger Niels Kronborg.

Da Ekstra Bladet en times tid efter, at pressemeddelelsen var sendt ud, fik fat i Niels Kronborg for at stille supplerende spørgsmål, svarede han:

- Det er en meget, meget følsom sag for alle involverede, herunder pårørende, personale, elever og forældre til børn på skolen. Vi vil derfor ikke melde flere detaljer ud nu, men vente indtil vi har mere overblik og kan drage nogle konklusioner.