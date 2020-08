Lang kø på motorvej efter uheld

Opdateret klokken 20.13: Trafikken kører normalt igen

Skal man i retningen mod Ringsted ad Vestmotorvejen, må man væbne sig med tålmodighed.

Efter et færdsesuheld med to biler har politiet været nødt til at spærre et spor af for at kunne arbejde, og det giver trafikale problemer.

Det bekræfter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi over for Ekstra Bladet.

Lige nu er der 30 minutters ekstra ventetid fra Halsskov mod Ringsted mellem Slagelse Ø og Sorø.

- Vi fik en melding om et færdselsuheld klokken 18.24, da to biler er stødt sammen, hvor den ene er rullet om, siger Lars Lindholdt, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Selvom det lyder voldsomt, så er der ikke sket nogen personskade. Alle involverede i uheldet var selv kommet ud ad bilerne, da politiet var nået frem.