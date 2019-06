Lang kø på motorvej

E20 Fynske motorvej er lige nu spærret på grund af et uheld

Der har været et uheld på E20 Fynske Motorvej fra Odense mod Middelfart, der gør, at der i øjeblikket kun er et spor åbent.

Vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen fortæller, at uheldet er ovre.

- Det er overstået, men der er masser af kø. Uheldet er dog ryddet helt op. Der er en del vejarbejde lige ved den afkørsel også, hvorfor det tager ekstra tid, at få trafikken i gang, siger han til Ekstra Bladet.

Uheldet har skabt en del kø, og man skal derfor forvente en øget rejsetid. Vejdirektoratet forventer, at vejen er åbnet igen 22.15.