Langer ud efter PET: Svigter helt afgørende

Peter Skaarup (DF) vil have justitsministerens hjælp til at granske myndighedernes håndtering af terrorangrebet i København for fem år siden

- Det er ikke bare én ting, som går galt. Der er en række faktorer, som går galt samtidig og nærmest udløser en kædereaktion, som lader katastrofen udfolde sig til det endelige angreb på Krudttønden.

Sådan siger Ivar Fahsing, efterforskningsekspert på Politihøgskolen i Oslo, i dokumentarfilmen 'Angrebet - Omars vej til Krudttønden'.

Ekstra Bladet efter terrorangrebet.

14. februar 2015 skød og dræbte Omar el-Hussein filminstruktøren, Finn Nørgaard, som deltog i et arrangement på spillestedet Krudttønden, før terroristen trods en massiv menneskejagt også tog livet af den jødiske vagt Dan Uzan foran synagogen i Krystalgade.

I dokumentaristen Nils Giversens film rejser flere eksperter en sønderlemmende kritik af myndighedernes indsats.

Det har Finn Nørgaards efterladte også gjort, og allerede i maj 2015 skrev hans to søstre til Folketingets Retsudvalg blandt andet i håb om, at der ville blive lavet en uvildig evaluering, da Rigspolitiets stort set frikendte politiets indsats.

'På baggrund af indberetningen fra kriminalforsorgen havde PET ikke grund til at tro, at den nu afdøde 22-årige gerningsmand planlagde angreb, ligesom PET ikke i øvrigt forud for angrebene havde efterretninger om, at den pågældende planlagde angreb, lyder det bl.a. i redegørelsen.

Omar el-Hussein blev dræbt af Politiets Aktionsstyrke. Foto: Politi

Familien har end ikke fået svar på deres anmodning om en uvildig undersøgelse. Til gengæld har Nils Giversen nu lavet en dokumentar, hvor han har fået indblik i et omfattende materiale om sagen, som er blevet forelagt for blandt andre Ivar Fahsing.

Mobil med IS-propaganda først undersøgt efter terror PET havde flere muligheder for at gribe ind og burde have gjort det, slår 'Angrebet - Omars vej til Krudttønden' fast. I september 2014, fire måneder inden angrebet, sendte Slagelse Arrest en indberetning til PET. Ifølge den viste Omar el-Hussein tegn på radikalisering og havde udtrykt ønske om at ville rejse til Syrien. Yderligere fremgik det, at der lå to tidligere indberetninger om tegn på radikalisering. Dem bad PET ikke om at få. Havde de gjort det ville de vide, at der i Omar el-Husseins celle var blevet beslaglagt en kniv og en mobiltelefon, som indeholdt stærkt radikaliserende materiale fra Islamisk Stat og al Qaeda. Telefonen blev bare først undersøgt efter angrebene.

Erkender de fejl?

Retsordfører i Dansk Folkeparti Peter Skaarup har set den nye dokumentar og langer nu utvetydigt ud efter efterretningstjenesten og Kriminalforsorgen, som han mener har svigtet deres ansvar:

- Når man ser udsendelsen, får man det indtryk, at PET og Kriminalforgen svigter helt afgørende. Det ser det ud til, at der er taget for løst på den viden og de indberetninger, der var til rådighed, og der er begået banale og dybt fatale fejl. Spørgsmålet er, om PET og Kriminalforsorgen har erkendt det eller vil erkende det, siger han til Ekstra Bladet.

Skaarup har nu bedt justitsministeren om at indhente udtalelser fra PET og Kriminalforsorgen om de oplysninger og advarsler, det kommer frem i filmen, at man ikke tager alvorligt.

Peter Skaarup (DF) vurderer, at PET har svigtet sit ansvar forud for terrorangrebet i København i 2015. Foto: Jens Dresling

Ifølge Ivar Fahsing tager den interne evaluering ikke det allervigtigste spørgsmål op i sagen.

- Nemlig hvorvidt PET kunne og burde have stoppet terroristen. At udelade denne drøftelse er intet mindre end chokerende og vidner om en manglende vilje til at diskutere de vanskeligste spørgsmål. Det er udtryk for en dårlig kultur i dansk politi, som hverken politiet eller samfundet er tjent med, siger han til Information.

PET: Styrket samarbejde

Ekstra Bladet har stillet en række spørgsmål til PET om kritikken. Det har vi ikke fået meget ud af.

'PET kan overordnet sige, at angrebene på Krudttønden og Synagogen i Krystalgade i februar 2015 og de deraf afledte hændelser bl.a. gav anledning til, at de involverede myndigheder – herunder PET – indgik i den efterfølgende evaluering af myndighedernes indsats.

Evalueringen afdækkede en række læringspunkter, der har bidraget til at sikre, at PET og vores samarbejdspartnere i dag er betydeligt bedre forberedt, hvis en lignende trussel skulle ramme Danmark igen. Med afsæt i de identificerede læringspunkter er samarbejdet mellem PET, Politiet, Kriminalforsorgen og øvrige myndigheder generelt blevet markant styrket.

Her ses Omar el-Hussein. De to første billeder er taget på tidspunkterne for terrorangrebene, hvor man kan se, at han har skiftet tøj undervejs. Det tredje er taget ved en tidligere lejlighed. Fotos: Politiet

Evalueringen belyser en række centrale spørgsmål vedrørende myndighedernes indsats og samarbejde i forbindelse med hændelserne ved Krudttønden og Synagogen og myndighedernes beredskab i forbindelse med større uvarslede hændelser'. lyder det blandt andet i et skriftligt svar fra PET's pressefunktion.

Fængselsbetjente: Vi er ikke trænede

En artikel i Fagbladet Fængselsfunktionæren virker dog langtfra beroligende, når det kommer til det såkaldt styrkede samarbejde mellem Kriminalforsorgen og PET:

- Vi er ikke trænede i at opdage tegn på radikalisering, vi har ikke værktøjerne til at vurdere, om en indsat er på vej fra at være almindelig kriminel til mulig terrorist. Vi mangler viden og information. Der er uddannet ressourcepersoner, der skal guide os i, hvordan vi registrerer og indberetter, men vi ved ikke, hvem de er, siger tillidsrepræsentant i det åbne fængsel Horserød, Michael Thomsen, som bakkes op af en række andre tillidsfolk i andre fængsler. Han tilføjer:

- Vi er desuden så underbemandede, at det handler om ren opbevaring, der er ikke personale til at holde ordentligt øje med de indsatte. Til gengæld har de alle muligheder for at gå i en radikaliseret retning uden, at vi opdager det.

Det bekymrer Peter Skaarup, som også vil lade den udmelding indgå i sin henvendelse til justitsministeren.

- Jeg har siden terrorangrebet i 2015 været overbevist om, at man i mere kvalificeret grad følger op på underretninger fra Kriminalforsorgen, men når fængselsfunktionærer pludselig siger, at de ikke er bedre rustet til den radikalisering, der sker i fængslerne, så er det noget, justitsministeren må forholde sig til.

Omar el-Hussein blev efter en massiv politijagt dræbt af kugler fra Politiets Aktionsstyrke på Svanevej i Københavns nordvestkvarter tidligt om morgenen 15. februar 2015. Foto: Kenneth Meyer

Anden og sidste del af 'Angrebet - Omars vej mod Krudttønden' bliver sendt i aften på DR1 klokken 21.25.