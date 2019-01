Lars Aslan jubler over fængselsdom

En 25-årig mand er torsdag blevet idømt 30 dages ubetinget fængsel ved retten i Glostrup, efter han tilbage i april 2017 truede den socialdemokratiske politiker Lars Aslan Rasmussen.

Truslerne faldt som en kommentar på et Facebook-opslag fra Lars Aslan Rasmussen.

Opslag omhandlede en forfatningsafstemning i Tyrkiet.

I Facebook-opslaget opfordrede socialdemokraten tyrkere bosat i Danmark, der gik ind for forfatningsændringen til at flytte tilbage til Tyrket.

Det fik den nu dømte 25-årige mand til tasterne.

I en kommentar svarede han 'hallo du ved ikke en skid din bums det er dig der er en hykler dit svin brækker dine arme og ben jeg sværger'.

Truet af Erdogan-tilhængere

Det er langt fra første gang Lars Aslan Rasmussen bliver truet på de sociale medier. I årevis har han været kritisk overfor styret i Tyrkiet og i særlig grad den tyrkiske præsident Recep Yayyip Erdogan og ifølge politikeren er det i høj grad støtter af præsidenten, der truer og chikanerer ham.

- Der er andre end mig der oplever den her chikane fra Erdogan-tilhængere i Danmark. Derfor er det godt at se, at trusler som disse får konsekvenser. Jeg opfordrer alle der oplever lignende at melde det til politiet, siger Lars Aslan Rasmussen til Ekstra Bladet ovenpå dommen.

Han var selv til stede i retten i dag, da dommen faldt. For første gang stod han ansigt til ansigt med en af de personer, der jævnligt skriver ubehagelige beskeder til ham.

- Det værste var, at han var yngre end mig. Jeg håbede, det var en gammel mand på min fars alder. Så ville problemet forsvinde relativt hurtigt. Men det er skræmmende at tænke på, at når jeg skriver noget kritisk om en leder i Tyrkiet, så er det en dansk født med tyrkiske rødder, der sidder og truer mig med vold i den anden ende.

Også på Facebook udtrykker Lars Aslan Rasmussen sin tilfredshed med dommen.

Stor tilfredshed

Hos anklagemyndigheden er man tilfredse med dagens dom.

- Med dommen sender vi et kraftigt signal til dem der debatterer på de sociale medier. Vi tolerer ikke denne form for trusler. At de er faldet mod en folkevalgt er kun en skærpende omstændighed, siger specialanklager Morten Frederiksen til Ekstra Bladet.

- Man skal tænke sig om hvad man skriver, og det viser dommen på 30 dages ubetinget fængsel også. Det er ikke uden konsekvens at skrive den slagsting.

Den 25-årige mand overvejer nu, om han skal anke dommen.

I 2016 blev straffeloven ændret i forbindelse med regeringens såkaldte respektpakke.

Det blev ved den lejlighed gjort til en skærpende omstændighed, hvis der blev fremsat trusler mod personer, der udfører "offentlig tjeneste eller hverv". Den formulering omfatter også politikere.