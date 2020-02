Lars død på mystisk vis i Thailand

Den 51-årige dansker Lars Johnsen endte sine dage på mystisk vis på sit værelse i ferieparadiset Pattaya i Thailand i sidste uge.

Hans storebror Jan Johnsen fik den tragiske nyhed om dødsfaldet fredag af en bekendt fra Thailand. Men som aftenen og weekenden skred frem, lød rygterne på, at broren var slået ihjel på brutal vis.

– Det er totalt surrealistisk og mærkeligt. Der ryger en frygtelig masse tanker igennem hovedet, og i løbet af weekenden har jeg forsøgt at finde mine fødder i det hele, siger Jan Johnsen.

Han kontaktede selv Udenrigsministeriets Borgerservice fredag, og mandag fik han besøg af dansk politi, der kom med en officiel underretning om brorens død. Men de kunne ikke sige nærmere om dødsårsagen.

Tirsdag blev han, efter at have rykket for nyt, igen kontaktet af Udenrigsministeriet, der fortalte, at de ville frigive oplysninger om dødsfaldet til pressen, men også at thailandsk politi ikke havde mistanke om noget mistænkeligt. Broren er dog angiveligt ikke obduceret endnu, og Jan Johnsen har stadig ikke kunnet få en dødsårsag eller dødsattest.

Ekstra Bladet har spurgt Udenrigsministeriets Borgerservice, om de kan bekræfte, at Lars Johnsen er fundet dræbt i Thailand. De skriver dog blot:

’Udenrigsministeriets Borgerservice kan bekræfte, at en dansk statsborger er afgået ved døden i Thailand. Udenrigsministeriet/ambassaden i Bangkok er i kontakt med de pårørende og yder den sædvanlige konsulære bistand’.

Derudover henviser de til, at de har tavshedspligt i personsager og har ikke yderligere kommentarer til dødsårsagen.

Et dramatisk billede, der cirkulerer blandt nogle af danskerens venner, og som Ekstra Bladet er i besiddelse af, viser en mand, der angiveligt er Lars Johnsen , der ligger død på gulvet foran sin seng og en rød lædersofa med blod omkring sig. Vennerne kan genkende Lars’ værelse på billederne.

Lukker af for rygter

Jan Johnsen er Lars’ eneste familie, efter deres mor døde i september sidste år. Brødrene har dog kun haft sporadisk kontakt igennem mange år, men alligevel ligger det ham på sinde at få et svar på, hvordan hans bror døde.

– Det er da mystisk. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro, og jeg føler mig totalt forvirret, siger han og fortsætter:

– Det kom egentlig ikke bag på mig, at han var død, for han virkede ikke til at have et det ikke godt. Men siden har jeg hørt så mange rygter, som bare bliver værre og værre. Så jeg er nødt til at lukke ned for boksen med rygter og afvente nyt fra myndighederne, siger han.

Lars Johnsen har ikke nogen børn og har opholdt sig og boet i Thailand stadigt mere de seneste i hvert fald 7-8 år, kun afbrudt af at han skulle forny sit visum. I Danmark har han tidligere arbejdet som miljøtekniker. I Thailand fortæller flere danske venner, at han handlede lidt med plejeprodukter til læder

– Jeg vil gerne have at vide, hvad der er sket. Uanset hvordan jeg havde det med min bror, synes jeg ikke, hvis rygterne har noget på sig, at det er anstændigt, at folk skal dø sådan, og det så bare går i glemmebogen.

Han afventer en dødsattest for at få at vide om boet har en er rejseforsikring der kan dække for hjemtransport, fordi myndighederne ønsker at vide, hvad der skal ske med Lars Johnsens lig efter obduktionen.

En sympatisk fyr

Flemming Frimand lærte Lars Johnsen at kende for fire år siden i Thailand, hvor han selv tager ned nogle måneder hver vinter. Han beskriver ham som en hyggelig og sympatisk fyr.

Derfor kommer hans voldsomme død også som et chok.

Han fortæller, at Lars Johnsen har lejet værelset, der nu er blevet et gerningsstedet, i hvert fald de seneste to år.

– Vi fejrede nytårsaften sammen oppe på hans været forrige år, hvor min kæreste og hans daværende kæreste også var med, fortæller Flemming Frimand.

Også juleaften sidste år fejrede de sammen med en anden ven på en dansk restaurant i Pattaya, hvor de sluttede sig til en større gruppe af danskere og svenskere.

– Vi tog tit ud for at spise sammen, får en øl og fiske sammen. Det er en meget mærkelig situation, siger Flemming Frimand.

Samme melding lyder fra Peter Poulsen, der gik i gymnasiet med Lars Johnsen og har kendt ham gennem 30 år. Siden har de haft jævnlig kontakt, og lige inden Lars Johnsen rejste til Thailand sidst, havde han adresse hos Peter Poulsen en kort periode.

– Jeg synes ikke, at han bare skal gå i glemmebogen, siger Peter Poulsen, der også husker vennen som en god kammerat og et stille og roligt gemyt.