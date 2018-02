Lars gik til angreb på kioskrøver: Derfor havde han koben bag disken

Røveren er nu sigtet for røveri, mens kioskejeren er sigtet for kvalificeret vold efter han brugte koben, han tilfældigvis havde bag disken

En 29-årig røver valgte den helt forkerte kiosk, da han maskeret med et rødt tørklæde for ansigtet slog aggressivt til Lars Alrings tipsapparat i kiosken Spil og Vind i Korsør fredag formiddag og krævede, at han skulle give ham pengene.

- Jeg tænker 'fandme nej', ham skal jeg bare have skræmt ud af butikken, siger 59-årige Lars Alring, der er dørmand og tidligere bokser.

Han kan se, at røveren roder i lommen, og Lars Alring griber samtidig efter et koben, som han har stående bag disken. Da han kigger op igen, har røveren en kniv i hånden, og Lars Alring løfter kobenet og går lidt frem mod ham.

- Han tager faktisk også tre skridt tilbage, og jeg tænker, nu løber han igen. Men han vælger i stedet at fare frem mod mig med kniven over hovedet, hvor vi lander nede på gulvet. Og jeg er lidt opmærksom på, at han har kniven i hånden og vil egentlig bare op og stå igen, fordi jeg ved, at det er farligt at ligge ned, fortæller den 59-årige kioskejer.

Lars Alring greb resolut et koben, han havde bag disken for at true røveren ud af hans butik. Foto fra overvågningen

Da de kommer på benene igen, slår han ham på venstre arm for at afvæbne ham og give ham en chance for at stikke af. Men han svinger i stedet kniven mod Lars Alring igen.

Går ud som et lys

- Han bliver stående med kniven, og der er jeg godt klar over, at næste gang så rammer han mig måske, så nu slår jeg mod hovedet. Så rammer jeg ham i hovedet og han går ud som et lys.

Det dramatiske forløb er dokumenteret på kioskens overvågningskamera, og efter røveren er gået i gulvet, ringer Lars Alring til 112. Til sidst vælter røveren ud af butikken.

Lars Alring har været dørmand i 40 år og siger, at det var hans instinkt at kæmpe imod. Bagefter kunne han se, at gerningsmanden havde blødt fra hovedet.

- Var du bange for, du var kommet til at slå ham for meget, da du så blodet på gulvet?

- Nej, for jeg vidste inde i mig selv, at jeg ikke var gået længere, end jeg måtte. Hvis jeg havde taget kobenet og bare svinget ham en over disken, så var jeg godt klar over, at det må jeg ikke. Men når han først angriber mig to gange, så er jeg faktisk klar over, at jeg har frit spil på hylde et til at passificere ham.

- Blev du overrasket over, at han ikke bare tog benene på nakken?

- Det undrer mig faktisk lidt. Det er også derfor, jeg slår ham på armen for, at han får endnu en mulighed for at gå ud. Det er heller ikke sådan, at jeg spærrer ham vejen. Da jeg slår ham første gang på armen, sænker jeg mit våben, så han kan se, at nu kan han løbe. Men det vælger han ikke at gøre, siger Lars Alring til Ekstra Bladet.

Her ses Lars Alring umiddelbart før, han rammer røveren i hovedet. Foto fra overvågningen.

Han har aldrig tidligere været udsat for røveri.

Sigtet for kvalificeret vold

Den 29-årige røver tilkaldte en ambulance derhjemme, og det fik politiet til at lægge to og to sammen. Han blev anholdt og sigtet for forsøg på røveri, som han har erkendt, og løsladt igen, mens Lars Alring er blevet sigtet for kvalificeret vold.

- Han bliver sigtet for kvalificeret vold, fordi han benytter en genstand til at slå gerningsmanden med. Og fordi gerningsmanden kommer til skade. Han får en flænge i hovedet. Når man gør det på den måde, så skal der komme et eller andet på tale om, hvorvidt han har handlet i lovlig nødværge, eller om handlingen var for voldsom. Og det er et retsligt efterspil, der er afgørende i den sammenhæng, siger politikommissær Jens Jedig Christiansen fra den lokale efterforskning i Slagelse til TV ØST.

Det undrer ikke Lars Alring, at han er blevet sigtet.

- Jeg bliver sigtet for at få en sigtets rettigheder, og det er meget normalt. De gange på diskoteket, hvor vi viser folk ud, hvor de gør modstand og vi er nødt til at bruge den nødvendige magt for at få dem ud, bliver vi også sigtet. Og de gange, får man en opringning på et tidspunkt, hvor de siger, at sigtelsen er frafaldet.

- Hvordan kan det være, at du havde kobenet under disken?

- Jeg er ved at renovere et værelse heroppe med nogle skabe. Jeg bor oven på min butik. Og så har jeg værksted bagerst i min butik, og inden jeg åbnede, havde jeg hentet nogle remedier, som jeg skulle have med op, når jeg lukkede.

- Så du har ikke haft det liggende som forsvar?

- Nej, slet ikke.

Fortryder ikke

- For når man ser på optagelsen, ser det ud til, at det ligger klar...?

- Det står lige bag disken. Jeg havde faktisk lige sat det frem, fordi jeg skulle have det med op, fordi jeg går og maler og renoverer nogle skabe. Og så er det et gammelt hus, hvor sømmene er slået ti centimeter ind i væggen, siger han og fortsætter:

- Jeg har jo ikke våben dernede normalt, men jeg kan da godt se efter den episode, at man burde måske have noget for at forsvare sig selv. Men jeg ved også godt, at var det et bat, jeg havde haft stående, så havde det været noget andet.

- Hvordan har du det med, at du potentielt risikerer at få en dom for vold for det her?

- Det risikerer jeg. Det er jeg godt klar over. Men det vil være lidt urimeligt, hvis jeg får en dom på det, fordi hvis man ikke i det tilfælde kan forsvare sig selv, så ved jeg ikke hvornår.

- Så du fortryder ikke, at du har grebet til det forhåndenværende?

- Nej, det var jeg simpelthen nødt til. Som tingene løber af sporet, virker det på mig som om, han er ligeglad med det røveri til sidst, han vil bare skade mig. Ellers går man ikke til angreb to gange.

- Ville det ikke være nemmere, hvis du bare havde givet ham nogle penge?

- Jo, selvfølgelig ville det det, men så var han rendt med 10.000, og det havde jeg ikke fået noget ud af.

Røveriet var ikke nok til at skræmme Lars Alring væk, og samme eftermiddag var han tilbage i butikken.

- Som dørmand er jeg vant til, at vi passer vores job, og så går vi på hospitalet, når diskoteket lukker, med de skader, vi har. Og så er jeg gammel bokser, så det var det helt forkerte sted, han gik ind.

- Du kan jo risikere, at der er en røver, der kommer ind igen i morgen, og der har du ikke noget våben ved siden af disken, går jeg ud fra?

- Så må jeg tage den derfra. Hvis han trækker en kniv, så må jeg smide et kasseapparat på ham. Jeg trækker mig ikke. Det må jeg sige, konstaterer han.