Lastbil bryder i brand

En lastbilchauffør måtte skynde sig væk, da hans lastbil brød i brand som følge af et færdselsuheld

Der er heldigvis ingen tilskadekomne i det, der kunne have været en forfærdelig ulykke.

Mandag eftermiddag brød en lastbil nemlig i brand på en gård i Gelsted på Fyn.

- Lastbilchaufføren bakker ind i en el-ledning, som falder ned, hvorefter der går ild i lastbilen. Han er ikke umiddelbart kommet noget til, men han er på hospitalet til observation, siger vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Holmquist.

Han oplyser desuden, at både politi og brandvæsen har afsluttet deres arbejde på stedet, men at el-selskabet muligvis stadig er i gang med at udbedre skaderne.