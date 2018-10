Lastbil er kilet fast under bro

En lastbil er onsdag formiddag kilet fast under en jernbanebro i Vejle. Vesterbrogade/Skovgade er spærret for trafik ind mod byen, oplyser P4 Trafik Syddanmark på Twitter.

Bilisterne opfordres til at benytte Vedelsgade.

Vagtchef Jørn Lindhardt oplyser til Ekstra Bladet, at uheldet skete klokken 08.53.

- Der er her klokken 09.50 kommet en såkaldt tungtvogns-trækker frem til stedet. Den skal hale lastvognen fri.

Vagtchefen oplyser, at trafikken i området er belastet af uheldet.

Ingen er kommet til skade.

- Der sker ofte, at lastbiler hænger fast under broen. Nogle gange kan vi løse problemet ved at lukke luft ud af dækkene. Men det er ikke nok denne gang.

Vagtchefen kan ikke sige noget om, hvornår lastbilen forventes at være trukket fri.